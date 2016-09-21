Suriyeli futbolcuların hayali Türkiye takımlarında oynamak

Ülkelerinde çeşitli kademelerdeki futbol liglerinde kariyer yaparken iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınmak zorunda kalan Suriyeli futbolcular, İzmir'de kurdukları Suriyeli Göçmenler takımıyla turnuvalara katılıyor.

Suriye'de çeşitli liglerde yer alan takımlarda forma giyen futbolcular, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak geldikleri İzmir'de, "Suriyeli Göçmenler" adıyla kurdukları takımlarıyla antrenman yapacak sahaları, kimi zaman giyecek ayakkabıları olamamasına rağmen turnuvalarda mücadele ediyor.

Suriye 1. Lig ekiplerinden Cihat'ta forma giyen Ferhad Murad, aynı ligde Nevahir'de top koşturan Ahmet Cehuni ve Suriye Genç Milli Takımı oyuncusu Yaser Hamdan'ın da aralarında yer aldığı Suriyeli futbolcular, hayatta kalabilmek için ülkelerindeki iç savaştan kaçarak geldikleri İzmir'de, yıllar önce Türkiye'ye göç eden vatandaşları Mervan İbrahim Acar'ın el uzatmasıyla "Suriyeli Göçmenler" adıyla kurdukları takımda bir araya geldi.

Resmi statüsü bulunmayan takımlarıyla yokluklar içinde spor yaşantılarını amatörce sürdürmeye çalışan Suriyeli futbolcular, yasal sorunlar da çözülerek, yetenekleri keşfedilip Türkiye'deki takımlarda oynayabilmeyi hayal ediyor.

BUCA BELEDİYESİ SAHİP ÇIKTI

Antrenör Acar, takımı kurduktan sonra birçok kapıyı çaldıklarını ama kendilerine tek sahip çıkanın o dönem Buca Belediyesi Spor Tesisi Müdürlüğü görevinde bulunan Cüneyt Akyol olduğunu anlatarak, "Takımımız antrenman yapacak saha bulamıyor, turnuvalara da katılamıyordu. Cüneyt hoca ile konuştuk, 'tamam, kapımız açık' dediler. Gençleri topladık buraya getirdik." diye konuştu.

Bugün bile düzenli antrenman sahası bulamamalarına karşın takımlarının katıldığı turnuvalarda, yetenekli oyuncularıyla başarılar elde ettiğini ifade eden Acar, "Burada gençler çok. Birine söylediğimizde 10 futbolcu getirir. Bu futbolcularımızın çoğu da Suriye Milli Takımı, genç milli takımında oynamışlar." dedi.

AVRUPA TAKIMLARINA GİDEN OLDU AMA TÜRKİYE'DE OYNAYAMIYORLAR

Takımlarında çok yetenekli futbolcular bulunduğunu ancak kimlikleri olmadığı için Türk takımlarında forma giyemediklerini belirten Acar, buna karşın Avrupa ülkelerine gidip oradaki takımlarda oynamaya başlayan futbolcuları olduğunu söyledi.

Türkiye'ye sığınmadan önce Suriye 1. Ligi ekiplerinden Cihat takımında forma giyen 30 yaşındaki Ferhad Murad, 15. Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası'nda oynadıkları Muşspor maçında, uygun ayakkabısı olmadığı için takımdaki yerini alamadı.

Maçlarda arkadaşının ödünç verdiği ayakkabıyla oynayabildiğini belirten Ferhad Murad, takımıyla maça çıkamamasını, "Ayakkabım bir arkadaşta. Ayakkabı onundu, ben kullanacaktım. Geçen maç getirmişti, şimdi gelmedi. Ayakkabısız kaldım." sözleriyle açıkladı. Murad, Türkiye'deki takımlara girememekten de yakınarak, "Kimliğim olmadığı için buradaki takımlarda oynayamadım, çok isterdim oynamayı." diye görüş belirtti.

KULÜPLERE ÇAĞRI

Suriyeli futbolculara Buca Belediyesi Spor Tesisi Müdürlüğü yaptığı dönemde tesislerin kapısının açılmasını sağlayarak sahip çıkan Cüneyt Akyol, Türk takımlarının Suriyeli futbolculara kucak açmasını istedi.