TFF'den 6 kulübe puan silme cezası!

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, Adana Demirspor, Bucaspor, Denizlispor, Kayseri Erciyespor, Manisaspor ve Mersin İdmanyurdu'na 3'er puan silme cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"TFF Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmelerde bulunarak; en üst 3 lig olan Spor Toto Süper Lig, TFF 1. Lig ve Spor Toto 2. Lig'deki kulüplerin yapmış olduğu başvuruları, Hukuki, Sportif, Altyapı, Personel ve Mali Kriterlere göre inceledi. İncelemeler neticesinde Kurul, Spor Toto Süper Lig' den Antalyaspor A.Ş., Gaziantepspor, Gençlerbirliği, Kayserispor ve Trabzonspor A.Ş. kulüplerine, TFF 1.Lig'den Bandırmaspor, Boluspor, Elazığspor, Eskişehirspor, Samsunspor ve Şanlıurfaspor kulüplerine, Spor Toto 2. Lig'den 1461 Trabzon, Aydınspor 1923, Bugsaş Spor A.Ş., Büyükçekmece Tepecik Spor A.Ş., Eyüpspor, Kahramanmaraşspor A.Ş., Karşıyaka, Kocaeli Birlik Spor, Menemen Belediye Spor, MKE Ankaragücü, Nazilli Belediyespor, Sivas Belediye Spor, Tokatspor ve Tuzlaspor kulüplerine Ulusal Lisans verdi. Kurul bu toplantıda ayrıca, verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan Adana Demirspor, Bucaspor, Denizlispor, Kayseri Erciyespor, Manisaspor ve Mersin İdmanyurdu kulüplerine 3'er puan tenzili cezası vermiştir. Böylelikle, 2016-2017 sezonu Kulüp Lisans Süreci tamamlanmış olup, en üst 3 ligde yer alan kulüplerden 11' i UEFA , 49' u ULUSAL Lisans almıştır.



Kurulun ilk ve ikinci aşamada almış olduğu kararlar aşağıda yer almaktadır.



İlk değerlendirmesinde Kulüp Lisans Kurulu; Akhisar Belediye Gençlik ve Spor, Beşiktaş A.Ş., Bursaspor, Çaykur Rizespor A.Ş., Fenerbahçe A.Ş., Galatasaray A.Ş., Kasımpaşa A.Ş., Medipol Başakşehir FK, Osmanlıspor Futbol Kulübü, Sivasspor ve Atiker Konyaspor'a UEFA Lisansı; Fatih Karagümrük A.Ş., Fethiyespor, Giresunspor, Göztepe A.Ş., İnegölspor, Kardemir Karabükspor, Kırklarelispor ve Konya Anadolu Selçukspor kulüplerine Ulusal Lisans vermişti. Kulüp Lisans Kurulu'nun bu toplantısında, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın ilgili maddesi uyarınca da Ulusal Kulüp Lisansı ile ilgili diğer kulüplere eksikliklerini tamamlamaları için 30 ve/veya 60 günlük ek süre vermişti. İkinci değerlendirmesinde ise Kurul; Adanaspor A.Ş., Alanyaspor, Anadolu Üsküdar 1908 Spor, Amed Sportif Faaliyetler, Altınordu A.Ş., Balıkesirspor, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, Gümüşhanespor, Hacettepe spor, Hatayspor, İstanbulspor A.Ş., Keçiörengücü, Pendikspor, Sarıyer, Ümraniyespor ve Yeni Malatyaspor kulüpleri verilen süre içerisinde eksikliklerini tamamlayarak Ulusal Lisans almışlardı. Aynı toplantıda kurul, eksiklerini gideremeyen kulüplere ise Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 25/1. maddesinde düzenlenen kriter ihlallerine uygulanacak yaptırımların belirlendiği Talimatın Ek.XII tablosu ilgili maddeleri uyarınca, para cezası ve ikinci bir 30 günlük ek süre vermişti."