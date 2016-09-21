Ümraniye penaltılarda turladı

TFF 1. Lig takımı Ümraniyespor, Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turunda normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten maçta Spor Toto 3. Lig temsilcisi Silivrispor'u penaltılarda 4-2 yenerek tur atladı.

Ümraniyespor'da Bulut Kaya, Timur Temeltaş, Ömer Can Sokullu ve Mehmet Öztonga, Silivrispor'da ise Murat Akçay ve Abdullah Sarıkaya penaltı atışlarını gole çevirdi. Ev sahibi ekipte Güney Polat ve Oğuz Yavuz kullandıkları penaltıdan yararlanamadı.

Ümraniyespor'da Hakkı İsmet Şimşek, müsabakanın 41. dakikasında kullandığı penaltıyı golle sonuçlandıramadı.

Silivrispor: Cihan Topaloğlu, Giray Kula, Özgür Ergün (Dk. 61 Güney Polat), İbrahim Fatih Dilek (Dk. 89 Oğuz Yavuz), Yunus Yaşar, Murat Akçay, Adem Çalık, Yusuf Atay (Dk. 74 Abdullah Sarıkaya), Vahit Yaşar, Fuat Yaman, Fahri Eren Pamuk

Ümraniyespor: Burak Öğür, Bulut Kaya, Abdullah Halman (Dk. 73 Ömer Can Sokullu), Bahadır Taşdelen (Dk. 62 Nguzana), Mehmet Sedef, Ömer Tunç (Dk. 46 Timur Temeltaş), Erol Yükseker, Mehmet Öztonga, Hakkı İsmet Şimşek, Emircan Altıntaş, Tarık Tekdal

Goller: Dk. 15 Adem Çalık (Silivrispor), Dk. 28 Abdullah Halman (Ümraniyespor)

Kırmızı kart: Dk. 114 Erol Yükseker (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 19 Tarık Tekdal, Dk. 29 Ömer Tunç, Dk. 38 Mehmet Sedef, Dk. 90+3 Emircan Altıntaş (Ümraniyespor), Dk. 40 Cihan Topaloğlu, Dk. 72 Vahit Yaşar, Dk. 90+5 Güney Polat (Silivrispor)

Stat: Silivri

Hakemler: Cihan Ataş, Ogün Kamacı, Şenol Bektaş