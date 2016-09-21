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Yeni 'dan gol yağmuru

  • Giriş Tarihi: 21.9.2016 18:56 Güncelleme Tarihi: 21.9.2016 18:57
Yeni Malatyaspor'dan gol yağmuru
Yeni Malatyaspor'dan gol yağmuru

Ziraat Kupası 2. tur maçında Yeni , evinde karşılaştığı Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Kurtalanspor'u 4-0 mağlup etti.

Ziraat Kupası 2. tur maçında Yeni , evinde karşılaştığı Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Kurtalanspor'u 4-0 mağlup etti.

Stat: İnönü
Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Ulaş Aksoy xx, Ercan Aydın xx
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed xxx, Mehmet Sak xx, Sinan Özkan xxx, İrfan xxx, Azubuike xxx (Fatih dk. 79 x), Dialiba xxx (Furkan dk. 65 x), Murat Akça xxx, Amutu xx (Hakan Bezci dk. 73 x), Erkan xx, Rahman xx, Semih Beyaz xxx
Kurtalanspor: Serkan x, Abdulsamed Tunçay x, Hikmet x, İbrahim, x, Mehmet Şirin x, Ahmet Karaatay x, Fatih x (Yunus dk. 60 x), Tchuılen x, Doumbia x (Necat dk. 71 x), Mehmet Türk x, Muhammed x (Fatih dk. 88 ?)
Goller: Murat Akça (dk. 28), Sinan (dk. 46), Mehmet Sak (dk. 88), Rahman Buğra (dk. 90) (Yeni Malatyaspor)
Sarı kart: Abdulsamed Tunçay (Kurtalanspor)

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