Kalpler Vodafone Arena'da attı

Spor Toto Süper Lig'deki takımlarda forma giyen yerli ve yabancı futbolcular, terör olayları karşısında birlik ve beraberliğe vurgu yapmak için "Yıldızlar Karması" Dayanışma Maçı isimli organizasyonda Vodafone Arena'da sahaya çıktı.

Müsabakadan elde edilecek tribün gelirleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı aracılığıyla terör saldırılarında şehit ve gazi olanların ailelerine bağışlanacak.

Şehitlere Saygı Maçı'nda, Yerli Yıldızlar Karması, Yabancı Yıldızlar Karması'nı 4-3 mağlup etti

GOLLER İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Yerli Yıldızlar 1-0 Yabancı Yıldızlar DK:23 pen. (Emre Belözoğlu)

Yerli Yıldızlar 2-0 Yabancı Yıldızlar DK:35 (Selçuk Şahin)

Yerli Yıldızlar 2-1 Yabancı Yıldızlar DK:37 (De Souza)

Yerli Yıldızlar 3-1 Yabancı Yıldızlar DK:42 (Mehmet Akyüz)

Yerli Yıldızlar 3-2 Yabancı Yıldızlar DK:50 (Kweuke)

Yerli Yıldızlar 4-2 Yabancı Yıldızlar DK:51 (Selçuk İnan)

Yerli Yıldızlar 4-3 Yabancı Yıldızlar DK:53 (Kweuke)

30 BİN BAYRAK DAĞITILDI..

Şehit aileleri Cumhurbaşkanı'nın yanına geldi. Tribünlerin %70'i doldu. 'Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez' tezahüratları yapıldı. 30 Bin Türk bayrakları tribüne gelenlere dağıtıldı...





ÇİFT AKREDİTASYON

Dayanışma maçına çift akreditasyon uygulandı. Hem TSYD hem de Cumhurbaşkanlığı akreditasyonu yapıldı.



SAHA İÇİNDE HATIRA FOTOĞRAFI

Sahada emniyet güçlerinin yanın Fatih Terim bulunuyordu. Daha sonra bütün futbolcular ve teknik adamlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakanlarla hatıra fotoğrafı çekildi.



GOL SONRASI ASKER SELAMI

Emre Belözoğlu'nun penaltı sonrası her iki takımın oyuncuları ve hakemler saha içinde asker selamı verdi.



PANKARTLAR

Atatürk, Recep Tayyip Erdoğan ve Binali Yıldırım'ın posterleri asıldı. Devlet Millet El Ele Hep Beraber Tribüne, 'Millet vatanına aşık olmuş, dava aşkı böyle doğmuş', 'Hadi hisset bu hislerimi', 'Türkiye Sen Bizim Her Şeyimizsen', 'Onlar bitecek, millet asla' , 'Topunuz gelin, gençlik burada'



TRİBÜNDE ÜLKE BAYRAKLARI

Azerbaycan, Kosova, Arnavutluk, Bosna bayrakları vardı…



ŞEHİT AİLELERİ TRİBÜNDE

Maçı izlemeye şehit aileleri de geldi. Otabüslerle gelen şehit yakınları protokol girişinden stada giriş yaptı. Spor klubü başkanları da bir otobüs ile stada geldi.



SIKI GÜVENLİK ÖNLEMİ

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı stad çevresinde iki ayrı arama noktası oluşturuldu. İlk arama noktasında, üst araması yapıldı. Stad girişinde kurulan ikinci arama noktasında da, bir aramadan daha geçirilenler içeriye alındı.



50 MİLYON 630 BİN LİRA TOPLANDI

"Şehitlere Saygı Yıldızlar Karması" dayanışma maçı vesilesiyle, şehit aileleri için 50 milyon 630 bin Türk Lirası toplandı.



"YILDIZLAR KARMASI" MAÇINDA YER ALAN İSİMLER

Futbolcular: Ousmane Viera, Bekir Yılmaz (Adanaspor), Landry N'Guemo, Soner Aydoğdu (Akhisar Belediyespor), Abdoulaye Ba, Gökay İravul (Aytemiz Alanyaspor), Samuel Eto'o, Serdar Özkan (Antalyaspor), Rajko Rotman, Musa Muhammed, Volkan Babacan, Yalçın Ayhan, Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir), Adriano Correia, Fabricio Ramirez, Tolga Zengin, Oğuzhan Özyakup, Olcay Şahan (Beşiktaş), Harun Tekin (Bursaspor), Leonard Kweuke, Mehmet Akyüz (Çaykur Rizespor), Josef De Souza, Mehmet Topal (Fenerbahçe), Wesley Sneijder, Selçuk İnan (Galatasaray), Bruno Mota Miranda, Elyasa Süme (Gaziantepspor), Ahmet Çalık, Selçuk Şahin (Gençlerbirliği), Andre Poko, Mahmut Akan (Kardemir Karabükspor), Herolind Shala, Turgut Doğan Şahin (Kasımpaşa), Umut Bulut (Kayserispor), Jagos Vukovic, Ömer Ali Şahiner (Atiker Konyaspor), Erdal Kılıçarslan, Lukas Szukala (Osmanlıspor), Onur Kıvrak, Mehmet Ekici (Trabzonspor), Burak Yılmaz (Beijing Guoan)

Teknik adamlar: Tolunay Kafkas (Akhisar Belediyespor), Rıza Çalımbay (Antalyaspor), Abdullah Avcı (Medipol Başakşehir), Şenol Güneş (Beşiktaş), Hikmet Karaman (Çaykur Rizespor), Jan Olde Riekerink (Galatasaray), İbrahim Üzülmez (Gaziantepspor), Ümit Özat (Gençlerbirliği), Igor Tudor, Hari Vukas (Kardemir Karabükspor), Kemal Özdeş (Kasımpaşa), Aykut Kocaman (Atiker Konyaspor), Mustafa Reşit Akçay (Osmanlıspor).



YILDIRIM DEMİRÖREN: SON OLAYLAR, FUTBOL AİLESİNİ DE BİR ARAYA GETİRMİŞTİR

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye'yi bölmek isteyenlerin amacına ulaşamayacağına vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Son olaylar, futbol ailesini de bir araya getirmiştir. Futbol ailesi olarak duruşumuzun, birlik ve beraberliğimizin örnek oluşturduğuna inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, 'Devlet, millet el ele' sloganıyla maç yapılacak. Her takımımızdan bir yabancı ve bir yerli oyuncuyla temsili maç oynanacak. Bu organizasyonun geliri, şehitlerimizin ailelerine bağışlanacak. Bu ülkeyi bölmeye çalışanlar, birlik ve beraberliğimizi bölemeyecek."





GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ: ŞİMDİDEN 13,5 MİLYON LİRAYI BULDUK

Kulüpler Birliği Vakfı ve İstanbul Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, kısa süre içinde organizasyona yoğun bir talep olduğuna değinerek, "Şu an yoğun bir talep var. Sponsorların da muazzam ilgisi mevcut. Şimdiden 13,5 milyon lirayı bulduk." dedi.

FATİH TERİM: VİCDANİ GÖREVLERİMİZİ DE YERİNE GETİRMEK ZORUNDAYIZ

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, vatan uğrunda hayatlarını kaybedenler için vatandaşlık ve vicdani sorumluluklarını yerine getirmek zorunda olduklarını bildirdi.



"Şehitlerimizin emanetlerini koruyup, onları kollayarak, sadece vatandaşlık değil vicdani görevlerimizi de yerine getirmek zorundayız. Bu caniliği yapanların ve bunda payı olanların, inandıkları her neyse onun içinde boğulmalarını diliyorum."



