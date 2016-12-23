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ı deplasmanına alınmayacak

İHA
  • Giriş Tarihi: 23.12.2016 14:50 Güncelleme Tarihi: 23.12.2016 14:54
Fenerbahçe taraftarı Trabzonspor deplasmanına alınmayacak
Fenerbahçe taraftarı Trabzonspor deplasmanına alınmayacak

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda ile arasında oynanacak olan müsabakaya sarı-lacivertli lar alınmayacak.


Sezon başında İstanbul İl Güvenlik Kurulu'nun verdiği karar doğrultusunda, Beşiktaş, ve Galatasaray maçlarında deplasman yasağı kalkarken, İstanbul'da oynadığı Beşiktaş ve Galatasaray maçlarında bordo-mavili lar kendilerine ayrılan bölümde maçları takip edebilmişti. Ancak bu karar Trabzonspor ve Fenerbahçe takımları arasında oynanacak maçlarda geçerli değil.

Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu'nun daha önce aldığı kararla 26 Aralık Pazartesi günü Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda Trabzonspor ile Fenerbahçe takımları arasında oynanacak karşılaşmaya sarı-lacivertli takımın taraftarları alınmayacak.

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