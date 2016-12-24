Adanaspor-M.Başakşehir (Canlı)

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Adanaspor'la Başakşehir karşı karşıya geliyor.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Adanaspor'la Medipol Başakşehir karşı karşıya geliyor.

Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanan maç Lig TV'den canlı yayınlanıyor.

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MAÇTAN NOTLAR - İLK YARI

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Adanaspor-Medipol Başakşehir maçının ilk yarısını konuk ekip 1-0 önde tamamlandı.

Maç başlamadan önce, Fırat Kalkanı Harekatında şehit olan askerler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

3. dakikada sağ kanattan kendi yarı sahasından Renan Diniz'in pasında ceza sahasına hareketlenen Ahmet Dereli'den önce kalesini terk eden kaleci Volkan, topa sahip oldu ve tehlikeyi önledi.

7. dakikada sağ kanattan kullanılan taç atışında ceza alanı içinde topla buluşan Mehmet Battal'ın savunmanın arasında yerden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Hayrullah'ta kaldı.

17. dakikada ani gelişen Adanaspor atağında Cem Özdemir'in ceza alanı dışından yaptığı vuruşta, kaleci Volkan topa hakim oldu.

20. dakikada sol kanattan Cem Özdemir'in kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen Ramos'ın kafa vuruşunda top kaleci Volkan'da kaldı.

21. dakikada Ahmet Dereli'nin sağ kanattan ortasında Cem Özdemir'in topa hakim olamaması üzerine savunmadan seken meşin yuvarlağı önünde bulan Magaye'nin şutunda top, yine savunmanın müdahalesiyle kornere çıktı.

22. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda savunmadan seken topa altıpas içinde Ramos'un vuruşunda kaleci Volkan meşin yuvarlağı kontrol etti.

25. dakikada sağ kanattan Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda Mossoro, kafayla Mehmet Batdal'a kazandırmak istediği topu, araya giren Digao uzaklaştırdı.

33. dakikada Magaye'nin kullandığı köşe atışında Ramos'un kafa vuruşunda kaleci Volkan'ın parmaklarıyla dokunduğu top üst direğe de çarparak kornere çıktı.

38. dakikada Emre Belözoğlu'nun sol kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direkte Attamah'ın kafa vuruşunda top auta çıktı.

38. dakikada ani gelişen Adanaspor atağında Koman'ın pasında topla buluşan Ahmet Dereli'nin ceza alanı çizgisinde şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.

43. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Mossoro'nun sağ kanattan ortasında savunmanın kafayla uzaklaştırmaya çalıştığı topu ceza alanı yayı önünde bulan Attamah'ın vuruşunda meşin yuvarlak sağ köşeden ağlarla buluştu: 0-1