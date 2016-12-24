Beşiktaş Gaziantepspor'u ağırlıyor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında Gaziantepspor'u Vodafone Arena'da ağırlıyor
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında bugün G.Antep'i Vodafone Arena'da ağırlıyor. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Serkan Çınar düdük çalacak. Geçen hafta Kasımpaşa'ya deplasmanda 2-1 mağlup olarak bu sezonun ilk yenilgisini alan siyah- beyazlılarda, cezası sona eren Brezilyalı stoper Marcelo, bugünkü maçta takımdaki yerini alacak. Aynı maçta sarı kart görerek cezalı duruma düşen Adriano ise forma giyemeyecek.
Beşiktaş'ta Kanadalı yıldız Atiba Hutchinson, ceza sınırında bulunuyor. Tecrübeli orta saha oyuncusu Hutchinson, bu maçta sarı kart görmesi halinde ligin ikinci yarısındaki Osmanlıspor maçında forma giyemeyecek.
BEŞİKTAŞ-GAZİANTEPSPOR
STAT: Vodafone Arena
SAAT: 19:00
HAKEM: Serkan Çınar
YAYIN: Lig TV
BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Rhodolfo, Tosic, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Tolgay, Cenk, Aboubakar
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş
GAZİANTEPSPOR: Gökhan, Van Hintum, Rajtoral, Abdülkadir, Barış, Muhamed, Musa, Fatau, Kangwa, İlhan Parlak, Ghilas
TEKNİK DİREKTÖR: İbrahim Üzülmez