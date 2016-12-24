Beşiktaş Gaziantepspor'u tek golle yıktı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında Gaziantepspor'u Vodafone Arena'da ağırladı. Beşiktaş sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada İlhan'ın sağ kanattan ortasında penaltı noktası üzerinde topa iyi yükselen Ghilas'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

16. dakikada Tosic'in sol kanattan yaptığı ortada ön direkte Oğuzhan'ın kafa vuruşunda kaleci Gökhan topu çizgi üzerinde kontrol etti.

26. dakikada ceza alanında Oğuzhan'ın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Cenk'in vuruşunda top üstten dışarı gitti.

36. dakikada Tolgay'ın defansın arkasına attığı topta ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Aboubakar'ın vuruşunda top kaleci Gökhan'dan geri döndü.

41. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına girmeye çalısan Atiba'ya Gaziantep savunmasının müdahalesi sonucu top Aboubakar'ın önünde kaldı. Aboubakar'ın topu düzelttikten sonra yaptığı plasede top uzak kale direğinde ağlarla buluştu. 1-0

- BABEL DE STATTA

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Gaziantepspor ile yaptığı karşılaşmayı, siyah-beyazlı kulübün anlaşmak için İstanbul'a getirdiği Ryan Babel de statta izledi.

İstanbul'a dün akşam gelen Hollandalı futbolcu mücadeleyi locadan takip etti. Locanın alt tribününde yer alan taraftarlar, Babel'e sevgi gösterisinde bulundu.

Sağlık kontrolünden geçirilecek Babel'in, anlaşma sağlanması halinde sezonun ikinci yarısında Beşiktaş forması giymesi bekleniyor.

- Şenol Güneş'ten tek değişiklik

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Gaziantepspor maçında, son Kasımpaşa mücadelesine göre ilk 11'de tek değişiklik yaptı.

Ligin 15. haftasında Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup olan siyah-beyazlı takımın deneyimli çalıştırıcısı, Adriano Correia'nın sarı kart cezalısı olmasından dolayı zorunlu olarak bir değişikliğe gitti.

Cezası nedeniyle geçen hafta kadroda yer almayan Marcelo Guedes, Gaziantepspor maçında savunmanın göbeğindeki yerine döndü. Marcelo, Luiz Rhodolfo ile stoperde şans bulurken, genelde bu mevkide oynayan Dusko Tosic ise Adriano'nun yokluğunda savunmanın soluna geçti.

- ATİBA HUTCHİNSON'A PLAKET

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, ülkesi Kanada'da 5. kez yılın futbolcusu seçilen Atiba Hutchinson'a maç öncesi plaket verdi.

Saha kenarında Ürkmezgil'in elinden plaketini alan Hutchinson'a tribünde bulunan taraftarlar da sevgi gösterisinde bulundu.

- TARAFTARLARIN İLGİSİ AZALDI

Karşılaşmaya siyah-beyazlı taraftarların ilgisi az oldu.

Sezon başından beri maçlarda genelde stadın büyük bölümünü dolduran taraftarlar, Gaziantepspor maçına aynı ilgiyi göstermedi. Tribünlerde büyük boşluklar oluşurken, mücadeleyi 20 bine yakın taraftar izledi. Gaziantepspor tribünleri ise tamamen boş kaldı.

Bu arada, Beşiktaşlı futbolcu Olcay Şahan, taraftarların isteği üzerine iki emniyet mensubuyla tribünleri selamladı.

Siyah-beyazlılar, terör olaylarına tepki gösterdi. Terör saldırılarında verilen şehitler nedeniyle stat içinde müzik yayını yapılmadı.

Karşılaşma öncesinde Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen askerler için saygı duruşunda bulunuldu.

- İBRAHİM ÜZÜLMEZ, İKİNCİ KEZ RAKİP OLDU

Gaziantepspor'un yeni teknik direktörü İbrahim Üzülmez, bu sezonun ilk yarısında eski takımı Beşiktaş'a ikinci kez rakip oldu.

Sezona Gençlerbirliği teknik direktörü olarak başlayan Üzülmez, bu kulüple yollarını ayırdıktan sonra Gaziantepspor'un başına geçti.

Beşiktaş, Üzülmez'in görev yaptığı dönemde deplasmanda Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalmıştı.