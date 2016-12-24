Galatasaray'ın gizli hedefi ortaya çıktı: Phakamani Mahlambi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için sürpriz aday; Phakamani Mahlambi!

Galatasaray scout ekibinin bulduğu ve Florya'da denenen Sidigi Maiga'dan sonra Güney Afrikalı Phakamani Mahlambi için bir Galatasaray açıklaması geldi.

Güney Afrika Premier Ligi ekiplerinden Bidvest Wits FC'de forma giyen henüz 19 yaşındaki Phakamani Mahlambi için konuşan menajeri Glyn Binkin, Galatasaray itirafında bulundu.

Geçen sezon bir sakatlık geçiren ve birkaç ay sahalardan uzak kaldıktan sonra bu sezona yine çok iyi bir giriş yapan Mahlambi için Güney Afrika basınına konuşan menajeri Glyn Binkin yaptığı açıklamada, ''Sakatlığından önce Galatasaray ve Benfica Mahlambi'yi istiyordu. Şimdi yeniden eski gücüne geldikten sonra yeni bir gelişme olacak mı, birlikte göreceğiz'' ifadelerini kullandı.

Binkin, oyuncusunun eski gücüne kavuştuğunu ve sahada yeniden mükemmel işler yapmaya başladığını da dile getirdi. Binkin ayrı ca Mahlambi'nin sakatlığı ile ilgili bir sorunu kalmadıını da söyledi.

19 yaşında forvet ve forvet arkasında görev yapabilen Mahlambi, düşük transfer bedeliyle Avrupa kulüplerinin radarında bulunuyor. Genç oyuncu 2016 Rio Olimpiyatları'nda da Güney Afrika kadrosunda yer alıyordu. (Sporx)