Canlı - Trabzonspor-Fenerbahçe

Trabzonspor ve Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında karşı karşıya geliyor.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor. İki dev takımın mücadelesi, sezonun ilk yarısındaki son maç olması ile ayrı bir önem taşıyor. Bu maç ayrıca Trabzonspor Hüseyin Avni Aker Stadı'nda da oynanan son karşılaşma...

Trabzonspor ve Fenerbahçe arasındaki maç 20.00'da başladı. Karşılaşma Lig TV ekranlarından canlı yayınlanıyor. Ayrıca bu zorlu 90 dakikayı Sabah.com.tr'den de an be an takip edebileceksiniz.

MAÇTAN NOTLAR

-Trabzonspor'da Yusuf Erdoğan kırmızı kart gördü - 27'

-Fenerbahçe, Fernandao'nun penaltı golüyle 1-0 öne geçti - 28'

-Fenerbahçe, Sow'un golüyle 2-0 öne geçti - 41'

-İlk yarı sonucu: Trabzonspor 0-2 Fenerbahçe

-Fenerbahçe, Lens'in golüyle 3-0 öne geçti - 67'

İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Onur, Zeki, Durica, Uğur, Mustafa Akbaş, Onazi, Okay, Mehmet Ekici, Castillo, Yusuf Erdoğan, N'Doye

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Kjaer, Neustadter, İsmail, Mehmet Topal, Josef de Souza, Lens, Alper, Sow, Fernandao

MAÇTAN DAKİKALAR İLK YARI

6. dakikada Castillo'nun soldan yerden ortasında, ceza alanında topla buluşan Mustafa Akbaş'ın şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta gitti.

15. dakikada birinci yardımcı hakem Kemal Yılmaz, sol arka adalesinden sakatlanınca yerine, dördüncü hakem Tolga Özkalfa karşılaşmada görev yapmaya başladı.

19. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Alper Potuk, topu ceza alanı dışındaki Fernandao'ya çıkardı. Bu futbolcunun yerden sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

27. dakikada sağ taraftan yapılan ortada, ceza alanı içinde De Souza'nın kafa vuruşunda, Yusuf Erdoğan filelere doğru giden topa çizgi üzerinde koluyla müdahale etti. Karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık, penaltı noktasını gösterirken Yusuf Erdoğan'ı da kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

29. dakikada Fernandao'nun kullandığı penaltı atışında, kaleci Onur Recep Kıvrak'ın sağ köşesine doğru gelen topa müdahalesine rağmen meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1

36. dakikada Mehmet Ekici'nin sol taraftan kullandığı serbest atışta, top direğin az farkla yanından auta gitti.

40. dakikada Fenerbahçe, farkı 2'ye çıkardı. Orta alanın sağ tarafından ilerleyerek Onazi'den sıyrılan Lens, topu arka direkteki Sow'un önüne bıraktı. Bu futbolcu da altıpas içinde uygun durumda yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2

TRABZONSPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in 15. haftasında yaptıkları Medipol Başakşehir maçının ilk 11'ine göre 3 değişikliğe gitti.

Medipol Başakşehir maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen oyunculardan Zeki Yavru, Akakpo'nun, Durica da Mustafa Yumlu'nun yerine forma giyerek ilk 11'e döndü. Kart cezalısı Bero'nun yerine de Kolombiyalı futbolcu Castillo 11'de görev yaptı.

Bordo-mavili takımda, Güney Koreli oyuncu Suk 18 kişilik maç kadrosunda yer almazken, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kızılcabölükspor ile oynanan maçta performansıyla beğeni kazanan genç oyuncu Yusuf Yazıcı yedek kulübesinde oturdu.

FENERBAHÇE'DE ZORUNLU DEĞİŞİKLİKLER

Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat, Trabzonspor karşısında ligde son oynadıkları Gençlerbirliği maçının 11'ine göre zorunlu değişiklikler yaptı.

Advocaat, cezalı olan Skrtel'in yerine Neustaedter, hasta olan Hasan Ali Kaldırım'ın yerine İsmail Köybaşı, sakatlıkları bulunan Volkan Şen ve Van Persie'nin yerlerine ise Fernandao ile Sow'u ilk 11'de sahaya sürdü.

Sarı-lacivertli takımda son olarak ligin 12. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanının son 20 dakikalık bölümünde oyuna giren ve bir de gol kaydeden İsmail Köybaşı, Hasan Ali Kaldırım'ın yokluğunda ilk 11'de kendine şans buldu.

Fenerbahçe'de en son ligin 11. haftasında Galatasaray maçında 11'de görev yapan Neustaedter de Skrtel'in kart cezalısı olduğu haftada Trabzonspor maçının ilk 11'inde yer aldı.

Brezilyalı oyuncu Fernandao da bu sezon ligde ilk kez 11'de sahaya çıktı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesi için kentte geniş güvenlik önlemleri alındı.

Maç için çevre illerden de güvenlik ekipleri görev yaparken Fenerbahçe kafilesinin konakladığı otelden stada gelişi sırasında önlemler üst seviyede tutuldu.

Trabzonspor taraftarları, Fenerbahçe'nin takım otobüsünün stada geldiği anda tezahüratlarla sarı-lacivertli takıma tepki gösterdi.