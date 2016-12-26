İki hakem iki skandal

Rize’de Cüneyt Çakır, Kayseri’de ise Halil Umut Meler kararlarıyla şaşkınlık yarattı

CÜNEYT ÇAKIR



Kalecinin eline çarpan topa penaltı verdi

Çaykur Rizespor-Osmanlıspor maçında konuk ekibin kalecisi Karcemarskas'ın eline çarpan top sonrası Cüneyt Çakır'ın penaltı vermesi ortalığı karıştırdı. Çakır, yardımcısı Bahattin Duran'ın uyarısıyla penaltı noktasını gösterdi. Oysa ki pozisyon sırasında kalecinin dışında kimse topa elle müdahale etmemişti. Osmanlısporlu futbolcuların, topun kalecinin eline çarptığı yönündeki itirazlarını dikkate almayan Çakır, bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. Son dakikada Delarge'ın ceza sahasında düşürülmesiyle Osmanlı'nın kazandığı penaltıya ise Çaykur Rizesporlu futbolcular uzun süre itiraz etti.



Spor Toto Süper Lig'de ilk devrenin son maçında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya gelen Osmanlıspor, son dakikada Musa Çağıran'ın penaltıdan attığı golle sahadan 3 puanla ayrılıp yenilmezlik serisini 7 maça çıkarmayı başardı. Çaykur Rize'nin Janster ile kullandığı tartışmalı penaltıyı kurtaran Osmanlıspor kalecisi Karcemarskas galibiyette başrolü oynadı. Hakem Cüneyt Çakır'ın 67. dakikada Osmanlı aleyhine çaldığı bu penaltı büyük tepki çekerken, Osmanlı puanını 26'ya çıkardı. Çaykur Rize ise 13 puanda kaldı.



HALİL UMUT MELER



Göğsünden sekti, penaltı çaldı

Kayserispor-Karabük maçının 15'inci dakikasında sahneye çıkan hakem Halil Umut Meler, Karabükspor'un kaderiyle oynayan bir karar verdi. Mücadele 0-0 devam ederken, Nakoulma'nın şutu Dany'nin göğsünden sekti. Topun Kamerunlu oyuncunun eline çarptığını düşünen Meler, penaltı noktasını gösterip Dany'e kırmızı kart çıkardı. Hakem kararlarına isyan eden Karabük'ün hocası Igor Tudor, canlı yayın röportajını terk etti.



Süper Lig'de son 5 maçını kaybeden, 7 haftadır galip gelemeyen Kayserispor, dün sahasında konuk ettiği Kardemir Karabükspor'u 2-0 yenerek galibiyet özlemine son verdi. Son sıradan kurtulmayı başaran sarı-kırmızılı ekibin gollerini, 17. dakikada hakem Halil Umut Meler'in hatalı penaltı kararında topun başına geçen Deniz Türüç ile 84. dakikada Welliton kaydetti. Kayserispor bu sonuçla puanını 12'ye yükseltirken, Karabükspor ise 18 puanda kaldı.