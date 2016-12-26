Karabükspor, Shakhtar'ın golcüsü Seleznyov ile anlaştı

Kardemir Karabükspor, Shakhtar Donetsk, golcü oyuncusu Yevhen Seleznyov'u transfer etti.

Kardemir Karabükspor, Shakhtar Donetsk'ten Ukraynalı golcü Yevhen Seleznyov ile anlaşarak ön protokol imzaladı.

Kardemir Karabükspor Kulüp Başkanı Hikmet Ferudun Tankut, Shakhtar Donetsk'te forma giyen Ukraynalı santrafor Yevhen Seleznyov ile anlaştıklarını açıkladı.

Kırmızı-mavili ekibin 31 yaşındaki futbolcu 2,5 yıllığına anlaşma sağladığı ve transfer sezonun açılmasıyla birlikte resmi imzaların atılacağını öğrenildi.

SHAKHTAR DONETSK RESMEN AÇIKLADI

Bu arada Shakhtar Donetsk, golcü oyuncusu Yevhen Seleznyov'un Kardemir Karabükspor ile anlaştığını duyurdu.

Kulübün resmi internet sitesinden "Shakhtar, Yevhen Seleznyov'a teşekkür ediyor" başlığıyla yayınlanan açıklamada "Seleznyov takımımızdan ayıldı ve Türk kulübü Karabükspor'a transfer oldu" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada golcü oyunucun Shakhtar Donetsk'teki kariyerine değinilirken bir de video yayınlandı.

Turuncu siyahlı kulüp ayrıca "Shakhtar, Yevhen Seleznyov'a teşekkür ediyor ve kariyerinde yeni başarılar ve şampiyonluklar diliyor" sözleriyle eski oyuncusuna veda etti.