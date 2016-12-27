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Ben Arfa ’ye geliyor!

  • Giriş Tarihi: 27.12.2016
Ben Arfa Fenerbahçe’ye geliyor!
Ben Arfa Fenerbahçe’ye geliyor!

Draxler için gün sayan PSG, banko oynayacağı bir takıma gitmek isteyen Ben Arfa’nın altı aylığına kiralık olarak ’de forma giymesine izin verdi

Sosa'dan olumsuz yanıt alan , sezon başında Beşiktaş ile birlikte talip olduğu 'yı 6 aylığına kulübünden kiralıyor. Geçen sezon Nice'de yeniden doğan ve sezon başında Fransız devine imza atan Ben Arfa, teknik direktör Unai Emery'nin ideal onbiri dışında kalmış ve banko oynayacağı bir takıma gitmek istediğini ifade etmişti. Teknik direktörü Advocaat'ın onayını alan sarı-lacivertli yönetim, Hatem Ben Arfa'yı da ikna etti.

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Menajeri 'in Real Madridli James Rodriguez'in ara transferde takımdan ayrılmayacağını açıklaması sonrası Alman oyuncu Julian Draxler'in transferini bitirme noktasına gelen PSG, Ben Arfa'yı elden çıkarmak istiyor. Fenerbahçe, sezon başı 5 milyon Euro imza parası ve yıllık net 2 milyon Euro karşılığı Fransız devine imza atan Ben Arfa'nın sadece yarım sezon ücretini ödeyecek. Bu sezon 4'ü ilk 11'de 14 maça çıkan Ben Arfa, Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe forması giyebilecek.

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