X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER 'Ben Arfa'nın Türkiye'ye gitme şansı yok'
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

'Ben Arfa'nın Türkiye'ye gitme şansı yok'

  • Giriş Tarihi: 27.12.2016 12:04 Güncelleme Tarihi: 27.12.2016 12:08
'Ben Arfa'nın Türkiye'ye gitme şansı yok'
'Ben Arfa'nın Türkiye'ye gitme şansı yok'

Fransız basını, adı Fenerbahçe ile anılan Hatem Ben Arfa için, 'Paris'te kalmak istiyor' dedi.

Fenerbahçe'nin Fransız ekibi Paris Saint-Germain forması giyen Hatem Ben Arfa ile anlaştığı ve yıldız oyuncuyu devre arasında kadrosuna katacağı yazılmıştı. Anncak Fransızlardan tam tersi bir iddia geldi.

Ülkenin önde gelen, saygın gazetelerinden L'Equipe'in verdiği bilgiye göre, Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Ben Arfa, PSG'de kalmak istiyor. Haberde, "Ben Arfa'nın geleceği Paris'te yazılı. Nice'ten PSG'ye gelen Ben Arfa takımda kalmaya karar verdi." ifadelerini kullanan gazete Fenerbahçe iddiaları içinse şunları yazdı:

"Türk medyası, Fenerbahçe'nin Ben Arfa'yı istediğini yazdı. İstanbul kulübünün yaz döneminde de ilgisi vardı. Ancak şu anda, Ben Arfa'nın Türkiye'ye gitmesi için hiçbir şans yok"

Bu sezon PSG ise 18 maça çıkan Ben Arfa, 1 gol atıp 2 de asist kaydetti.

Serkan Akkoyun / Sabah.com.tr Spor Dış Haberler

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.