'Ben Arfa'nın Türkiye'ye gitme şansı yok'

Fransız basını, adı Fenerbahçe ile anılan Hatem Ben Arfa için, 'Paris'te kalmak istiyor' dedi.

Fenerbahçe'nin Fransız ekibi Paris Saint-Germain forması giyen Hatem Ben Arfa ile anlaştığı ve yıldız oyuncuyu devre arasında kadrosuna katacağı yazılmıştı. Anncak Fransızlardan tam tersi bir iddia geldi.

Ülkenin önde gelen, saygın gazetelerinden L'Equipe'in verdiği bilgiye göre, Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Ben Arfa, PSG'de kalmak istiyor. Haberde, "Ben Arfa'nın geleceği Paris'te yazılı. Nice'ten PSG'ye gelen Ben Arfa takımda kalmaya karar verdi." ifadelerini kullanan gazete Fenerbahçe iddiaları içinse şunları yazdı:

"Türk medyası, Fenerbahçe'nin Ben Arfa'yı istediğini yazdı. İstanbul kulübünün yaz döneminde de ilgisi vardı. Ancak şu anda, Ben Arfa'nın Türkiye'ye gitmesi için hiçbir şans yok"

Bu sezon PSG ise 18 maça çıkan Ben Arfa, 1 gol atıp 2 de asist kaydetti.

Serkan Akkoyun / Sabah.com.tr Spor Dış Haberler