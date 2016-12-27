Beşiktaş - Boluspor (Canlı)

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda oynanan Beşiktaş-Boluspor maçı A2'den ve sabah.com.tr'den canlı yayınlanıyor
Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 4. hafta maçında Spor Toto Süper Lig takımı Beşiktaş, Spor Toto 2. Lig ekibi Boluspor'u konuk ediyor. Saat 20.30'da başlayacak Beşiktaş-Boluspor maçı A2 ve sabah.com.tr'den canlı yayınlanıyor.
MAÇIN İLK 11'LERİ
Beşiktaş: XI (Boluspor): Tolga, Beck, Fatih, Atınç, Adriano, Gökhan, Tolgay, Olcay, Talisca, Kerim, Ömer.
Boluspor: XI (Beşiktaş): Soner, Renato, Necati, Özgür, Fatih, Umut, Burak, Tunahan, İsmail, Cumali, Ozan.