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Beşiktaş - Boluspor (Canlı)

  • Giriş Tarihi: 27.12.2016 20:02 Güncelleme Tarihi: 27.12.2016 20:04
Beşiktaş - Boluspor (Canlı)
Beşiktaş - Boluspor (Canlı)

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda oynanan Beşiktaş-Boluspor maçı A2'den ve sabah.com.tr'den canlı yayınlanıyor

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 4. hafta maçında Spor Toto Süper Lig takımı Beşiktaş, Spor Toto 2. Lig ekibi Boluspor'u konuk ediyor. Saat 20.30'da başlayacak Beşiktaş-Boluspor maçı A2 ve sabah.com.tr'den canlı yayınlanıyor.



MAÇIN İLK 11'LERİ

Beşiktaş: XI (Boluspor): Tolga, Beck, Fatih, Atınç, Adriano, Gökhan, Tolgay, Olcay, Talisca, Kerim, Ömer.

Boluspor: XI (Beşiktaş): Soner, Renato, Necati, Özgür, Fatih, Umut, Burak, Tunahan, İsmail, Cumali, Ozan.

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