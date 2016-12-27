Beşiktaş - Boluspor maç sonucu

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda A2'den canlı yayınlanan maçta Beşiktaş-Boluspor'u 2-0 mağlup etti

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 4. hafta mücadelesinde TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'u 2-0 yenen Beşiktaş, gruplardaki mücadelenin tamamlanmasına iki maç kala bir üst tura çıkmayı garantiledi.

Gruptaki 4 maçta 3 galibiyet ve bir beraberlikle 10 puana ulaşan siyah-beyazlı takım, 4 puanda kalan Boluspor'a ikili averajda üstünlük kurarak son 16 turuna tura çıktı.

- TALİSCA GOLLE DÖNDÜ

Beşiktaş'ta sakatlığının geçmesiyle 59 gün sonra Boluspor maçında forma giyen Anderson Talisca, gollü bir dönüş yaptı.

Maçta 34. dakikada takımını 1-0 öne geçiren Talisca, 60. dakikada yerini Aras Özbiliz'e bıraktı. Aras da omzundan yaşadığı sakatlığın ardından hazır hale gelerek forma giyme şansı yakaladı.

Karşılaşmanın ardından Talisca, taraftarların isteği üzerine "üçlü" çektirdi.

Bu arada, siyah-beyazlı formayla son olarak Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasındaki Kayserispor maçında gol atan Ömer Şişmanoğlu, uzun bir aradan sonra gol sevinci yaşadı.

Boluspor maçının ardından siyah-beyazlı takımda kısa süreli tatil dönemi başladı. Beşiktaş, devre arası hazırlıklarına 2 Ocak Pazartesi günü başlayacak.





ÖNEMLİ ANLAR

6. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Tolgay Arslan'ın ara pasıyla ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Ömer Şişmanoğlu'nun vuruşunda, Soner Şahin meşin yuvarlağı kontrol etti.

23. dakikada Gökhan İnler'in ara pasıyla ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kalan Ömer Şişmanoğlu'nun aşırtma denemesinde top yandan auta çıktı.







34. dakikada soldan kullanılan köşe vuruşunda Olcay Şahan'ın ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Talisca, meşin yuvarlağı kafayla filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

72. dakikada sol kanatta Olcay Şahan ile paslaşarak ceza sahasına giren Ömer Şişmanoğlu, şık bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-0

Karşılaşma Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Stat: Vodafone Arena

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Samet Çiçek

Beşiktaş: Tolga Zengin, Beck, Fatih Aksoy, Atınç Nukan, Adriano (Dk. 76 Muhammed Enes Durmuş), Gökhan İnler, Tolgay Arslan (Dk. 82 Eslem Öztürk), Kerim Frei, Talisca (Dk. 60 Aras Özbiliz), Olcay Şahan, Ömer Şişmanoğlu

Boluspor: Soner Şahin, Fatih Nurullah Turan, Necati Yakuplar, Renato, Özgür Özkaya, Cumali Bişi, Cengiz Umut Meraş, Tunahan Çiçek (Dk. 46 Yusuf Emre Gültekin), Burak Asan (Dk. 46 Özgür İleri), İsmail Yıldırım (Dk. 76 Furkan Şeker), Ozan Karabacak

Goller: Dk. 34 Talisca, Dk. 72 Ömer Şişmanoğlu (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 38 Cengiz Umut Meraş (Boluspor), Dk. 53 Talisca, Dk. 65 Tolgay Arslan (Beşiktaş)