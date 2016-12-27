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Futbol takımını taşıyan tekne battı! 30 ölü...

SABAH İNTERNET
  • Giriş Tarihi: 27.12.2016 11:50 Güncelleme Tarihi: 27.12.2016 11:54
Futbol takımını taşıyan tekne battı! 30 ölü...
Futbol takımını taşıyan tekne battı! 30 ölü...

Uganda'da bir futbol takımını taşıyan tekne battı. Futbolcuların da yer aldığı 30 kişi hayatını kaybetti.

Kolombiya'da Chapecoense takımını taşıyan uçağın düşmesi ve futbol takımından 19 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından bir facia da Kara Kıta'dan geldi.

Uganda'nın Buliisa kentinde yer alan bir bölgesel takımı taşıyan teknenin Albert gölü üzerinde battığı açıklandı. Teknede futbolcularla beraber taraftarların da olduğu belirtilirken ölü sayısının 30'a ulaştığı duyuruldu.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, yolcuların tekne üzerinde parti yaptığını ve bazılarının alkollü olduğunu belirtti. Teknenin devrilmesinin ardından 45 yolcudan 30'unun boğulmaktan kurtulamadığını söyleyen polis yetkilisi John Rutagira; "Gölün suyu sakindir ama tekne, 30 kişinin üzerine devrilmiş. Bu nedenle de kurtulmayı başaramamışlar" dedi.

Hayatını kaybeden 30 kişiden 15'inin cesedine ulaşıldığı kalanlar içinse çalışmaların sürdüğü belirtildi. Aynı gölde, 2014 yılında da mültecileri taşıyan bir tekne batmış ve 210 kişi hayatını kaybetmişti.

Serkan Akkoyun / Sabah.com.tr Spor Dış Haberler

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