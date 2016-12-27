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maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

AA
  • Giriş Tarihi: 27.12.2016 11:01
İnegölspor - Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
İnegölspor - Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. hafta maçında 'a konuk olacak. Peki maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. hafta maçında yarın deplasmand Toto 2. Lig ekiplerinden İnegölspor'la karşılaşacak.

İnegöl İlçe Stadı'nda oynanacak ve saat 14.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Serkan Tokat yönetecek. İnegölspor - Kasımpaşa maçı A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Antalyaspor'a 2-1 mağlup olan lacivert-beyazlı ekip, karşısında kazanarak hem gruptan çıkma yolunda avantaj elde etmeyi hem de devre arasına moralli girmeyi hedefliyor.

Tarihinde ilk defa yükseldiği Ziraat Türkiye Kupası gruplarındaki ilk müsabakasında Spor Toto 3. Lig takımlarından Sancaktepe Belediyespor'u deplasmanda 2-1 yenen Kemal Özdeş'in öğrencileri, ikinci maçında ise Çaykur Rizespor'a 6-1 yenilmişti. Lacivert-beyazlılar, 3. karşılaşmada ise yarın karşılaşacağı İnegölspor'u sahasında 3-2 mağlup etmeyi başarmıştı.

Grubun puansız tek takımı İnegölspor ise sırasıyla Çaykur Rizespor'a 5-0, Sancaktepe Belediyespor'a 2-1 ve 'ya 3-2 yenilmişti.

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