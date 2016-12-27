Jose Sosa imzayı attı, ama evlilik imzası!

Arjantinli futbolcu Jose Sosa beklenen imzayı attı. Ama bu imza, evlilik imzası. Transfer haberleri ise çıkmaya devam ediyor. İşte detaylar...

Adı Fenerbahçe ile anılan Milan'lı orta saha oyuncusu Jose Sosa, ülkesi Arjantin'de dünya evine girdi. Evliliğin ardından ülke basını da transfer haberlerinde gecikmedi...

ARTIK ARJANTİN'DE YAŞAMAK İSTİYOR

Bonservisi AC Milan'da bulunan ve Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Jose Sosa'nın eski kulübü Estudiantes'e transfer olabileceğini yazan Arjantin basını, "Eşiyle beraber artık ülkesinde yaşamak istiyor. Şu an için kesinleşmiş bir şey yok. Ama iki taraf da sıcak bakıyor" yorumunda bulundu.

Jose Sosa'nın nikah şahitliğini Estudiantes Başkanı Veron'un yaptığını belirten gazeteciler, ailenin balayaını tamamlamasının ardından transferin bitirileceğini de iddia etti.

MENAJERİNDEN TRANSFER İDDİALARINA YANIT

Jose Sosa'nın menajeri Flavio Bilardo ise yaptığı açıklamada transfer haberleri ile ilgili şunları söyledi:

"Ayrılma hedefini şu anda masadan kaldırabiliriz. Transfer dönemi uzun ve her şey olabilir. Eğer kulübü ve oyuncuyu ikna edecek önemli bir teklif gelirse her oyuncu ayrılır. Ancak bizim hedefimiz Milan'da kalmak."

Futbola Estudiantes'te başlayan ve bu takımdaki performansı ile 2007'de Bayern Münih'e transfer olan Sosa, sezon başında Beşiktaş'tan ayrılarak AC Milan'a katılmıştı.

Serkan Akkoyun / Sabah.com.tr Spor Dış Haberler