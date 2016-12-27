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Ziraat Türkiye Kupası'nda tarihi gol! ...

  • Giriş Tarihi: 27.12.2016 17:35 Güncelleme Tarihi: 27.12.2016 17:37
Ziraat Türkiye Kupası'nda tarihi gol! Serkan Bakan...
Ziraat Türkiye Kupası'nda tarihi gol! Serkan Bakan...

Gaziantepspor Türkiye Kupası A Grubu maçında Kırklarelispor'u deplasmanda 4-0 mağlup etti. Kırmızı-siyahlılarda 15 yaşındaki 'ın oyuna girdikten bir dakika sonra gol atması maçın olayı oldu.

Türkiye Kupası A Grubu 4. maçında Gaziantepspor, deplasmanda 2. Lig ekibi Kırklarelispor'u 4-0 mağlup etti.

Gaziantep'e galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Alpay Koçaklı, 29'da Daniel Kolar 38'de Orkan Çınar ve 83'te 2001 doğumlu Serkan Bakan kaydetti.

OYUNA GİRER GİRMEZ GOLÜNÜ ATTI

İbrahim Üzülmez'in sürpriz bir şekilde forma şansı verdiği 15 yaşındaki futbolcunun oyuna girdikten 1 dakika sonra golü atması maçın en dikkat çeken anı oldu. Bu gol, orta sahada görev yapan genç futbolcunun A takım seviyesinde ilk resmi golü olarak kayıtlara geçti.

SERKAN BAKAN'IN ATTIĞI GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

Gaziantepspor'un U16 takımında forma giyen 'ı, Manchster City, Liverpol, Barcelona ve Real Madrid kulüplerinin scout ekiplerinin takipte olduğu ifade ediliyor.

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