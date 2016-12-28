Göztepe - Medipol Başakşehir

Ziraat Türkiye Kupası F Grubu'nda A2'den canlı yayınlanan maçta Medipol Başakşehir, Göztepe'yi deplasmanda 2-0 mağlup etti

Medipol Başakşehir, bu sonuçla guruptan çıkmayı garantiledi.



MAÇTAN DAKİKALAR



13. dakikada Ferhat'ın ortasında topla buluşan Cengiz'in kafa vuruşunda top auta gitti.



16. dakikada Leroy'un kullandığı serbest vuruşta topla buluşan Segbefia'nın şutunda top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.



27. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Leroy'un vuruşunda top savunmaya çarparak kornere gitti.



31. dakikada Alparslan Erdem'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 0-1



34. dakikada Salim'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top kaleci Ufuk'ta kaldı.



56. dakikada Cengiz'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top auta gitti.



61. dakikada Leroy'un kullandığı serbest vuruşta topla buluşan Umut'un şutunda kaleci Ufuk topu kornere çeldi.



67. dakikada Uğur Uçar'ın kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 0-2



88. dakikada Burak Çolak'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top kaleci Ufuk'ta kaldı.







Stat: Bornova



Hakemler: Serkan Çınar xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Erdinç Sezertam xx



Göztepe: Yavuz Aygün x, Emre Can Coşkun x, Soner Dikmen x, Umut Nayir xx, İsmail Can Üzüm x (Hakan Barış dk. 56 xx), Benjamin Fuchs x, Salim İyik x (Famoussa Kone dk. 63 xx), Mehmet Erdem Uğurlu xx, Prince Segbefia xx, Leroy George x (Burak Çolak dk. 78 x), Halil Akbunar xx



Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Fatih Kuruçuk, Metin Acet, Tayfur Bingöl



Teknik Direktör: Okan Buruk



Medipol Başakşehir: Ufuk Ceylan xx, Ferhat Öztorun xx, Joseph Larweh Attamah xx, Cengiz Ünder xxx (Okan Saraçoğlu dk. 86 ?), Mustafa Pektemek xx, Musa Muhammed xx, Holmen xx, Cheikhou Dieng xx (Eren Albayrak dk. 65 xx), Uğur Uçar xx, Alparslan Erdem xxx, Sokol Cikalleshi xx (Stefano Napoleoni dk. 79 xx)



Yedekler: Faruk Çakır, Rajko Rotman



Teknik Direktör: Abdullah Avcı



Goller: Alparslan Erdem (dk. 31), Uğur Uçar (dk. 67) (Medipol Başakşehir)



Sarı kartlar: Soner Dikmen, Hakan Barış (Göztepe), Ferhat Öztorun (Medipol Başakşehir)







AVCI: 2016'DA HEM LİGİ HEM KUPAYI LİDER BİTİRDİK



Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Göztepe'ye karşı üstün oynadıklarını söyledi. Galibiyeti hak ettiklerini dile getiren Avcı, "2016 senesinde hem ligi, hem de kupayı lider bitirdik. Harika bir yılı noktaladık. Yeni yılın tüm spor camiasına, ülkemize güzellikler getirmesini diliyorum. Göztepe'yi de tebrik ediyorum. Çok iyi bir teknik direktörleri var" dedi.



BURUK: ÇOK İYİ BİR TAKIMLA OYNADIK



Göztepe Teknik Direktörü Okan Buruk ise maça iyi başladıklarını, ancak 3 puanı alamadıklarını söyledi. Gruptan çıkmak adına kazanmayı çok arzuladıklarını belirten Buruk, "İlk golü yiyince oyun düzenimizi değiştirdik. Girdiğimiz pozisyonlar vardı, değerlendiremedik. Çok iyi bir takımla oynadık. Başakşehir hak ederek kazandı. Hakem de kötü bir karşılaşma yönetti. Serkan Çınar adil kararlar veremedi" diye konuştu.