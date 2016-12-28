İrem Pehlivan, Kadınlar Ligi'nin gol yemeyen tek kalecisi

Bu sezon 8 ayrı grupta 103 takımın mücadele ettiği Türkiye Kadınlar 3. Futbol Ligi'nde, gol yemeyen tek takım olarak Kayseri Gençlerbirliği dikkat çekiyor. İşin asıl ilginç kısmı ise Gençlerbirliği'nin kalesini koruyan İrem Pehlivan'ın (16) tesadüfen keşfedilerek futbola başlaması. İrem, okulda teneffüs saatinde erkek arkadaşları futbol oynarken, bir kişi eksik olunca kaleye geçmiş. Gösterdiği başarı öğretmeninin dikkatini çekince futbola yönelmiş. Şimdi milli takıma aday bir isim olarak tam 360 dakikadır kalesinde gol görmüyor.