X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER İrem Pehlivan, Kadınlar Ligi'nin gol yemeyen tek kalecisi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

İrem Pehlivan, Kadınlar Ligi'nin gol yemeyen tek kalecisi

İHA
  • Giriş Tarihi: 28.12.2016 12:07 Güncelleme Tarihi: 28.12.2016 12:09
İrem Pehlivan, Kadınlar Ligi'nin gol yemeyen tek kalecisi
İrem Pehlivan, Kadınlar Ligi'nin gol yemeyen tek kalecisi

Bu sezon 8 ayrı grupta 103 takımın mücadele ettiği Türkiye Kadınlar 3. Futbol Ligi'nde, gol yemeyen tek takım olarak Kayseri Gençlerbirliği dikkat çekiyor. İşin asıl ilginç kısmı ise Gençlerbirliği'nin kalesini koruyan İrem Pehlivan'ın (16) tesadüfen keşfedilerek futbola başlaması. İrem, okulda teneffüs saatinde erkek arkadaşları futbol oynarken, bir kişi eksik olunca kaleye geçmiş. Gösterdiği başarı öğretmeninin dikkatini çekince futbola yönelmiş. Şimdi milli takıma aday bir isim olarak tam 360 dakikadır kalesinde gol görmüyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.