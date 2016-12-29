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Abbedagge, Galatasaray'a transfer oldu!

İHA
  • Giriş Tarihi: 29.12.2016 16:44 Güncelleme Tarihi: 29.12.2016 16:45
Abbedagge, Galatasaray'a transfer oldu!
Abbedagge, Galatasaray'a transfer oldu!

Galatasaray E-spor League of Legends Takımı, ilk transferini gerçekleştirerek, 1999 doğumlu Felix "Abbedagge" Braun'u kadrosuna dahil etti.

E-spor'da takım kuran Galatasaray, ilk transferini gerçekleştirdi. Bu sezon Şampiyonluk Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray E-spor League of Legends Takımı, Felix "Abbedagge" Braun'u kadrosuna kattı.

1999 doğumlu Abbedagge, takımın kaptanı olarak kadroya dahil olurken Alman orta koridor oyuncusu daha önce Mysterious Monkeys takımında oynamıştı. Almanya'daki EPS Turnuvası'nda 4 hafta üst üste haftanın oyuncusu ödülünü de kazanan Abbedagge, Almanya kariyerinde iki kez final oynama başarısı gösterdi. Abbadagge, geçtiğimiz sezon Victorious Ace'de Şampiyonluk Ligi'ne katılma hakkı kazanmasında büyük rol oynamıştı.

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