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Fenerbahçe - Menemen Belediyespor | CANLI

  • Giriş Tarihi: 29.12.2016 19:28 Güncelleme Tarihi: 29.12.2016 19:40
Fenerbahçe - Menemen Belediyespor | CANLI
Fenerbahçe - Menemen Belediyespor | CANLI

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda İzmir temsilcisi Menemen Belediyespor'u ağırlıyor

MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Fenerbahçe, 2016 yılındaki son maçını Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. haftasında Menemen Belediyespor karşısında oynayacak.

Sarı-lacivertliler, Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisini konuk edeceği maçtan 3 puanla ayrılarak devre arası tatiline moralli çıkmak istiyor.

Grupta ilk 3 maçta 4 puan toplayan Fenerbahçe, lider Gençlerbirliği'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor. İzmir temsilcisi ise C Grubu'nda 3 puanla 3. sırada yer alıyor.

İlk maçta deplasmanda rakibini tek golle geçen sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Dick Advocaat'ın, ligde fazla forma şansı vermediği oyuncularından oluşan bir 11'le takımını sahaya sürmesi bekleniyor.

Fenerbahçe ile Menemen Belediyespor arasında Ülker Stadı'nda yarın saat 20.30'da başlayacak maçı, hakem Ümit Öztürk yönetecek.

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