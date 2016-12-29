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(Canlı)

  • Giriş Tarihi: 29.12.2016 14:14 Güncelleme Tarihi: 29.12.2016 15:20
Gençlerbirliği - Amed Sportif (Canlı)
Gençlerbirliği - Amed Sportif (Canlı)

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda oynanan maçı ve Sabah.com.tr'den canlı yayınlanıyor.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta maçında Süper Lig takımı Gençlerbirliği, 2. Lig temsilcisi Amed Sportif'i konuk ediyor. Saat 14.30 başlayan Gençlerbirliği - Amed Sportif maçı ve Sabah.com.tr'den canlı yayınlanıyor.

GENÇLERBİRLİĞİ - AMED SPORTİF MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

Maçın gollerini izlemek için aşağıdaki linkleri tıklayın!

Gençlerbirliği: 1 - Amed Sportif: 0 (Marko Milinkovic)

Gençlerbirliği: 2 - Amed Sportif: 0 (Marko Milinkovic)

Gençlerbirliği: 3 - Amed Sportif: 0 (Ahmet Oğuz)

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