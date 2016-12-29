Gençlerbirliği - Amed Sportif (Canlı)

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda oynanan Gençlerbirliği - Amed Sportif maçı A Spor ve Sabah.com.tr'den canlı yayınlanıyor.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta maçında Süper Lig takımı Gençlerbirliği, 2. Lig temsilcisi Amed Sportif'i konuk ediyor. Saat 14.30 başlayan Gençlerbirliği - Amed Sportif maçı A Spor ve Sabah.com.tr'den canlı yayınlanıyor.
GENÇLERBİRLİĞİ - AMED SPORTİF MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
Maçın gollerini izlemek için aşağıdaki linkleri tıklayın!
Gençlerbirliği: 1 - Amed Sportif: 0 (Marko Milinkovic)
Gençlerbirliği: 2 - Amed Sportif: 0 (Marko Milinkovic)