Kızılcabölükspor - Trabzonspor (A2 canlı izle)

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Kızılcabölükspor - Trabzonspor maçı A2 ve Sabah.com.tr'den canlı yayınlanıyor.
Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 4. hafta maçında 3. Lig takımı Kızılcabölükspor, Süper Lig temsilcisi Trabzonspor'u konuk ediyor. Saat 18.00'de başlayan Kızılcabölükspor - Trabzonspor maçı A2 ve Sabah.com.tr'den canlı yayınlanıyor.
KIZILCABÖLÜKSPOR - TRABZONSPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
İlk 11'ler şöyle:
KIZILCABÖLÜKSPOR: Serkan İlgün, Semih Ceylan, Tayfun Sabri Gümüşoğlu, Kerim Bölük, Ramazan Erarslan, Özer Ercili, Cihat Kahraman, Taygun Vurgun, Reha Yaylı, Emir Can Sayar, Fatih Arat
TRABZONSPOR: Esteban, Zeki Yavru, Jan Durica, Mustafa Yumlu, Güray Vural, Okay Yokuşlu, Ogenyi Onazi, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Fabian Castillo, Dame N'Doye