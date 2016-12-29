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( canlı izle)

  • Giriş Tarihi: 29.12.2016 17:30 Güncelleme Tarihi: 29.12.2016 18:01
Kızılcabölükspor - Trabzonspor (A2 canlı izle)
Kızılcabölükspor - Trabzonspor (A2 canlı izle)

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan maçı ve Sabah.com.tr'den canlı yayınlanıyor.

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 4. hafta maçında 3. Lig takımı Kızılcabölükspor, Süper Lig temsilcisi Trabzonspor'u konuk ediyor. Saat 18.00'de başlayan Kızılcabölükspor - Trabzonspor maçı A2 ve Sabah.com.tr'den canlı yayınlanıyor.

KIZILCABÖLÜKSPOR - TRABZONSPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

İlk 11'ler şöyle:

KIZILCABÖLÜKSPOR: Serkan İlgün, Semih Ceylan, Tayfun Sabri Gümüşoğlu, Kerim Bölük, Ramazan Erarslan, Özer Ercili, Cihat Kahraman, Taygun Vurgun, Reha Yaylı, Emir Can Sayar, Fatih Arat

TRABZONSPOR: Esteban, Zeki Yavru, Jan Durica, Mustafa Yumlu, Güray Vural, Okay Yokuşlu, Ogenyi Onazi, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Fabian Castillo, Dame N'Doye

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