Trabzonspor, ilk yarıda hayal kırıklığı yaşattı

Ligin 16 haftalık ilk bölümünü 18 puanla 13. sırada tamamlayan bordo-mavililer, son 10 sezondaki en kötü dönemini geçiriyor.

Spor Toto Süper Lig'in 16 haftalık bölümünü 18 puan ve gol averajıyla 13. sırada tamamlayan Trabzonspor, performansıyla hayal kırıklığı yaşattı.

İlk kez 1974-75 sezonunda Süper Lig'de mücadele etmeye başlayan bordo-mavililer, 5 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyetle son 10 sezon içerisindeki en kötü dönemini geçiriyor.

2006-2007'de 4 galibiyet, 4 beraberlik, 8 mağlubiyet ile 16 puan toplayarak ilk 16 haftayı 15. sırada tamamlayan Karadeniz ekibi, bu sezonun ardından, 43 yıl içerisindeki en kötü ikinci performansını gösterdi.

Ligde 36 puanla lider durumda bulunan Medipol Başakşehir ile arasında 18 puan fark bulanan Karadeniz ekibi, zirvenin de çok uzağında kaldı.

Trabzonspor, 16 haftalık dönemde iç sahada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 11 puan topladı. Dış sahada ise Karadeniz ekibi, 2 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyetle 7 puan alabildi.

EN İSTİKRARLISI KAPTAN ONUR

Trabzonspor'da geride kalan 16 haftada en uzun süre görev alan oyuncu takım kaptanı Onur Recep Kıvrak olarak öne çıktı.

Bordo-mavili takımın deneyimli kalecisi, 16 maçın tamamında 90'ar dakika forma giyerek, bin 440 dakika mücadele etti.

Onur'u, Slovak savunma oyuncu Jan Durica takip etti. Kart cezası nedeniyle bir maçta yer alamayan Durica, 15 maçta bin 340 dakika oynayarak yeni transferler içinde en fazla görev alan isim oldu.

EN GOLCÜ YUSUF ERDOĞAN

Ligde 12 golle, 11 kez fileleri havalandıran Akhisar Belediyespor'un ardından en az skor üreten ikinci takım Trabzonspor'da, Yusuf Erdoğan en golcü futbolcu olarak dikkati çekti.

Dört kez gol sevinci yaşayan Yusuf Erdoğan'ı, Mehmet Ekici 3, Ogenyi Eddy Onazi 2, Uğur Demirok, Matus Bero ve Dame N'Doye ise birer golle izledi.

Karadeniz ekibinde Türk oyuncular 8, yabancı oyuncular ise 4 gol kaydetti.

FORVETLER TEK GOLDE KALDI

Trabzonspor'da forvet oyuncuları 16 haftada sadece bir gol atabildi.

Senegalli futbolcu Dame N'Doye, 11 maçta 843 dakika forma giyerken, bir kez rakip fileleri havalandırdı.

Güney Koreli Hyun-Jun Suk 10 maçta 499 dakika, Muhammet Demir 9 maçta 423 dakikada, Azerbaycanlı Ramil Sheidaev ise bir maçta 11 dakika forma şansı bulurken, gol kaydedemedi.

KART RAPORU

Trabzonsporlu futbolcular, 16 haftalık ilk bölümde 2 kırmızı, 53 de sarı kart gördü.

Bordo-mavili ekipte Aytaç Kara ve Yusuf Erdoğan kırmızı kart gören oyuncular oldu.

Okay Yokuşlu, Uğur Demirok ve Ogenyi Eddy Onazi ise beşer kez sarı kartla cezalandırıldı.