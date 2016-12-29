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Trabzonspor'da beklenmedik istifa

AA
  • Giriş Tarihi: 29.12.2016 16:38
Trabzonspor'da beklenmedik istifa
Trabzonspor'da beklenmedik istifa

Trabzonspor'da kulüp basın sözcüsü Asım Örem, yönetim kurulundan istifa etti

Trabzonspor'da kulüp basın sözcüsü Asım Örem, yönetim kurulundan istifa etti.

Örem, yaptığı açıklamada, kulübe istifa dilekçesini gönderdiğini bildirdi.

İstifa dilekçesinde, spora ve futbola emek vermiş bir geçmişi olduğuna değinen Örem, şunları kaydetti:

"30 yıllık akademik ve idari tecrübemle tüm bilgi ve birikimimi kurumsal anlayışla yürütmek üzere onurla üstlendiğim Trabzonspor yönetim kurulu üyeliğinde tarafıma verilen basın ve halkla ilişkiler koordinatörlüğü ve sportif icra kurulu üyeliği görevimi, mevcut yönetim anlayışı ile gerçekleştirmem tüm çabalarıma rağmen mümkün olmamıştır."

Kulüp başkanı Muharrem Usta ve yönetim kurulunun idari yönetim tarzına saygı duyduğuna işaret eden Örem, "Yönetimin bu ısrarlı anlayış tarzıyla Trabzonspor'a faydalı olamayacağımdan dolayı Trabzonspor yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğimi bildirir, gereğini saygılarımla arz ederim." ifadelerini kullandı.

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