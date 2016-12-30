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'ın istediği 'a da talip!

SABAH İNTERNET
  • Giriş Tarihi: 30.12.2016 12:08 Güncelleme Tarihi: 30.12.2016 12:14
Beşiktaş'ın istediği Manoel Messias'a Galatasaray da talip!
Beşiktaş'ın istediği Manoel Messias'a Galatasaray da talip!

Adı ile anılan Brezilyalı savunmacı 'a 'ın da talip olduğu yazıldı.

'ın gündeminde yer alan Brezilya'nın Cruzeiro takımında forma giyen 'a da talip oldu.

BEŞİKTAŞ MASADAN ELİ BOŞ KALKMIŞTI

Beşiktaş'ın transfer etmek için görüştüğü, 3 milyon 750 bin Euro'luk teklif yaptığı Manoel için Cruzeiro, 4 milyo 400 bin Euro istemişti. Taraflar masadan el sıkışamadan kalkınca devreye Galatasaray'ın girdiği iddia edildi. Brezilya basınında yer alan habere göre 29 yaşındaki savunmacının menajeri, Galatasaray'ın görevlendirdiği bir menajer ve Cruzeiro yetkilileri bir araya geldi.

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GALATASARAY TEKLİF YAPTI

Cruzeiro'dan Paulo Cesar Tinga, Manoel'in menajeri Neco Cirne ve Galatasaraylı yetkililerin transfer görüşmesi yaptığı, sarı kırmızılı cepheden de teklif sunulduğu belirtildi. Ancak teklif hakkında detay verilmedi.

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BONSERVİS SORUNU

Manoel Messias'ın bonservisinin %50'si Cruzeiro'da bulunuyor. %40'ı ise Atletico Paranaense takımında. Kalan %10'a ise kendisi sahip. Bu nedenle birçok Brezilyalı futbolda olduğu gibi, Messias'la da anlaşmada zorluklar yaşanıyor ve zaman alıyor...

Serkan Akkoyun / Sabah.com.tr Spor Dış Haberler

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