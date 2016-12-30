Dortmund'lu Scuderi toparlanamadı, futbolu bırakıyor!

Dortmund'un genç oyuncusu Dario Scuderi, yaşadığı ciddi sakatlığın ardından futbolu bırakma eşiğine geldi.

Geçtiğimiz Eylül ayında oynanan UEFA Gençlik Ligi maçında sakatlanan Borussia Dortmund'lu Dario Scuderi'den kötü haber geldi.

Legia ile oynanan karşılaşmada sol bacağından çok ciddi şekilde sakatlanan ve bacağı ters dönüp, birçok yerinden kırılan 17 yaşındaki futbolcunun sakatlık sonrası toparlanamadığı ve futbolu bırakabileceği açıklandı.

Doktorlar verdikleri bilgide genç oyuncunun menisküs yırtığı, çapraz bağ kopması ve sol diz yan kaslarının yırtıldığını söyledi. Tedavinin önce 8 ay süreceği tahmin edilse de sürecin 12 ayı bulacağı vurgulandı.

SAKAT KALABİLİRDİ...

Genç oyuncunun sakat kalmanın eşiğinden döndüğünü söyleyen doktorlar, üst üste 7 ameliyat yapıldığını ancak daha fazlasının gerektiğini belirtti. Futbolunun yaşının genç olması ve vücut direncinin yüksek olması sayesinde bacağın kurtulma ihtimalinin hala bulunduğunun da altı çizildi.

Futbol tarihinin en üzücü sakatlıklarından birisini yaşayan Scuderi ise, "Westfalen'de oynamak benim hayalimdi." demekle yetindi. Daha da üzücü olan Dortmund Teknik Direktörü Thomas Tuchel'in Scuderi'yi bu sezon A Takıma almayı düşündüğü oldu...

Serkan Akkoyun / Sabah.com.tr Spor Dış Haberler