Elazığspor'a puan silme cezası yolda

Elazığspor'un transfer tahtasını açabilmesi için 13 milyon lira gerekli olduğunu belirten kulübün Hukuk İşleri Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Avukat Cengiz Gülaç, pazartesi günü 2 milyon 850 bin lira ödeme yapılmadığı takdirde tekrar puan silme cezası gibi durumlarla karşı karşıya kalabileceklerini söyledi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor Kulübü'nün Hukuk İşleri Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Avukat Cengiz Gülaç basın toplantısı düzenledi. Toplantıda yönetimin 25 Mayıs'ta göreve başladığını hatırlatan Gülaç, "Bu süre zarfında yaşadığımız sıkıntıları sizlere anlattık. İki dönem transfer yasağımız vardı ama biz görevi devraldıktan sonra sadece kadroda Halil'i kaybettik. O da bizim elimizde olan bir şey değildi. Kadroyu elimizde tutmuş olmamız yönetimimiz açısından bir başarıdır. Ogün hocamızla yola devam etme kararı almıştık ama maalesef olmadı. Kendisiyle herhangi bir sıkıntı olmadan yollarımızı ayırdık ve Bayram hocamızla anlaştık. Bayram hocamız da biliyorsunuz iyi başladı. İnşallah devre arasında iyi çalışarak ikinci yarıya daha iyi başlayacağız" dedi.

"13 MİLYON LİRA ÖDEME YAPMAMIZ GEREKİYOR"



FIFA dosyalarındaki sıkıntılarının devam ettiğini kaydeden Gülaç, "FIFA'da halen daha 6 dosyamız var. Bununla ilgili görüşmeler devam ediyor. Transfer engeli kalkmış durumda. TFF nezdindeki yasağımız devam ediyor. Bizim transfer tahtasını açabilmemiz için 13 milyon lira civarında ödeme yapmamız gerekiyor. Bu borç eski futbolcular ve teknik heyetle ilgili. Bunlarla ilgili çalışmalar devam ediyor. En geç pazartesi günü 2 milyon 850 bin lira ödeme yapmadığımız takdirde puan silme cezası gibi sıkıntılarla karşı karşıya kalacağız. Yönetim kurulu bu parayı bulmaya çalışıyor. Mevcut futbolcu alacaklarının büyük bir kısmını ödemiş durumdayız. Yaklaşık 2 milyon lira ödeme yapıldı" diye konuştu.



Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'ın kendilerine çok destek olduğunu da ifade eden Gülaç, yayın gelirleri dahil şu ana kadar 24 milyon lira civarında borç ödendiğini de dile getirdi.

ELAZIĞSPOR'A DESTEK KAMPANYASI BAŞLATILDI



Yurt dışında olan hemşehrilerinin talebi doğrultusunda bir kampanya başlattıklarının altını da çizen Gülaç, şunları kaydetti:



"Yurt dışındaki hemşehrilerimiz, 'Biz Elazığspor'un sıkıntılarını biliyoruz, maddi yardım yapmak istiyoruz ama nereye yatıracağımızı bilmiyoruz' diyorlardı. Vakıfbank'a ait hesap numarası: 00158007305171808, IBAN numarası: TR530001500158007305171808'dir. Hesaba her yerden para yatırabilirler. Yatırmalarını da bekliyoruz. Sürekli maddi sıkıntıları konuşmaktan sizler de, bizler de yorulduk. İnşallah Elazığspor Futbol A.Ş.'nin hesabında para toplanır. Buraya kaç lira gelirse gelsin biz hesabını vermek zorundayız."