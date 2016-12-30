Evli futbolcunun sosyal çapkınlığı pahalıya patladı

Uruguaylı futbolcu Gaston Ramirez, Instagram çapkınlığı yapmaya çalıştı ama başarısız oldu...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Middlesbrough forması giyen Uruguaylı Gaston Ramirez, Instagram mağdurları arasına katıldı...

Evli ve bir çocuk babası olan Ramirez, Instagram'da bir kız mesaj atıp çapkınlık yapmaya çalışırken yakalandı. Ramirez'i internet tabiri ile 'ifşa' edense mesaj attığı kızın ta kendisi oldu.

Ramirez, genç kıza 'Yalnız mısın?' diye mesaj gönderdi. Kız, futbolcu hakkında bilgi edinmek için kısa süre içinde onun wikipedia sayfasına baktı ve evli olduğunu gördü.

Bunun üzerine genç kız, Ramirez'e, "Evet, ama sen değilsin..." şeklinde cevap verdi. Ardından da bunu 'Garip...' diyerek Twitter hesabından paylaştı. Ramirez ise olayın haber olmasının ardından tüm sosyal ağ hesaplarını sildi.