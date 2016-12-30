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Galatasaray'da yaprak dökümü sürüyor

AA
  • Giriş Tarihi: 30.12.2016 19:26 Güncelleme Tarihi: 30.12.2016 19:30
Galatasaray'da yaprak dökümü sürüyor
Galatasaray'da yaprak dökümü sürüyor

Sarı-kırmızılı kulüp, sözleşmeleri devam eden Endoğan Adili, Jem Paul Karacan, Umut Gündoğan, Emrah Başsan ve Lucas Ontivero'yla yollarını ayırıyor

Lige verilen arada kadrosunda revizyona giden Galatasaray'da 5 oyuncunun daha sözleşmesinin feshedilmesi kararı alındı.

Kolbeinn Sigthorsson, Hamit Altıntop ve Aurelien Chedjou'yla yollarını ayıran sarı-kırmızılı ekipte, bonservisleri kulüpte bulunan Endoğan Adili, Jem Paul Karacan, Umut Gündoğan, Emrah Başsan ve Lucas Ontivero'nun da bileti kesildi.

Sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, kulüple sözleşmeleri olmasına karşın kadro planlamasında düşünülmeyen bu 5 isimle de anlaşma yoluyla vedalaşılacak.

Galatasaray Futbol Takımı'nda revizyonun devam edeceği ve gönderilen isimlere yenilerinin de ekleneceği öğrenilirken, Luis Cavanda için teklif beklendiği aktarıldı.

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