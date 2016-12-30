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ARKADAŞINA GÖNDER Sow'dan Fernandao'ya: Beni taklit ediyorsun
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Sow'dan Fernandao'ya: Beni taklit ediyorsun

  • Giriş Tarihi: 30.12.2016 12:21 Güncelleme Tarihi: 30.12.2016 12:23
Sow'dan Fernandao'ya: Beni taklit ediyorsun
Sow'dan Fernandao'ya: Beni taklit ediyorsun

Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Moussa Sow, Menemen Belediyespor maçında röveşata ile gol atan takım arkadaşı Fernandao'ya esprili bir göndermede bulundu.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. maçında sahasında karşılaştığı Menemen Belediyespor'u 6-0 mağlup etti. Bu karşılaşmada 3 gol atan Fernandao, maçın yıldızı oldu. Mücadelenin 37. dakikasında Salih Uçan'ın ortasında röveşata ile gol atan Brezilyalı futbolcuya takım arkadaşı Moussa Sow'dan bir gönderme geldi. Bu sezon attığı röveşata golleriyle adından söz ettiren Sow, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Fernandao beni taklit ediyorsun. Süper gol" ifadelerine yer verdi.

Sow'un bu paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu.

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