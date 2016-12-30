Video hakem şart!

Futbol dünyasının iki eski ünlü hakemi, SABAH Spor’un usta yazarları ERMAN TOROĞLU İLE AHMET ÇAKAR’dan Süper Lig’in ilk yarısındaki hakem performanslarına kötü not

Süper Lig'in ilk yarısındaki hakem performanslarına kötü not: VİDEO HAKEM ŞART!



AHMET ÇAKAR:



Ofsayt ve penaltı gibi kritik ve önemli kararlarda video hakem uygulamasına başvurulabilir



1- Hakemler ilk yarıda tek kelimeyle döküldü. MHK ne yapmalı? Bu sorunlar nasıl çözülebilir?



ERMAN TOROĞLU Bir; malzeme bu.. İki; kesinlikle değişim şart… Üç; bu verilen büyük paralar tekrar gözden geçirilmeli. Bu paraları kaçırmamak için eyyam ve hokkabazlık yapıyorlar. Dört; yeni nesil, genç hakem bulmak lazım ve ısrarla görev vermek lazım… Bu hakemlerin en fazla dikkat edilecek yerleri kişilikli olmaları ve futbol oynamış olmaları gerekir.



AHMET ÇAKAR Hakemlerin durumu içler acısı… Hakemler, gördüğüm kadarıyla yaptıkları hatalar kadar yeteneksiz ya da eğitimsiz değiller ama kafalarından 40 tilki geçtiği de çok net görülüyor. Hakemlerde tuhaf bir şekilde "Hata yaparım sonra da maç alamam" gibi çok tehlikeli bir duygu belirmiş. Üstelik hatırı sayılır miktarda da maaş alıyorlar. Ama bu iş böyle gitmez. Yusuf Namoğlu'nun devre arasında hakemlere ciddi bir uyarı yapma zorunluluğu var. Aksi halde Türk futboluna büyük zararlar verirler.



ERMAN TOROĞLU:



Video hakemliğe karşıydım ama göstere göstere yapılan tüm bu hatalardan sonra bence gelmeli...



2- Video hakemliği uygulaması Süper Lig'de kullanılmalı mı? Uygulama başarılı olur mu?



ERMAN TOROĞLU

Video hakemlik kolay bir iş değil. Büyük para ister. Belli oranda gelmeli. Gelmemeli fikrindeydim ama hakem hata yapar, yorum hatası da yapabilir. Ama hakem kişilik hatası yapamaz. Göstere göstere de hata olmaz. Onun için belli oranda video hakemlik gelmeli.



AHMET ÇAKAR

Video hakem için olumsuz düşüncelere sahiptim ama çok fahiş hatalar var ve çok takımın canı yanıyor. Bu durumda özellikle bazı can alıcı kararlarda, örneğin ofsayt ya da penaltı gibi video hakem uygulamasına başvurulabilir.



GÜRCAN BİLGİÇ: CÜNEYT ÇAKIR DAHİL GÖNÜL RAHATLIĞI İLE KONUŞACAĞIMIZ HAKEMİMİZ KALMADI



ÖMER ÜRÜNDÜL MHK'nin bu tutumuyla hakemlerin büyük takımları kollayan yönetimlerinin en aza inmesi mümkün değil, nedir MHK'nin yanlışı? Dünyada benzeri olmayan büyük takım olayından dolayı ve bunların arkasındaki taraftar, medya, yönetici ve futbolcu baskısıyla hakemler bilinçaltlarında 'aman büyüklerin lehine yanlış yapmayalım' düşüncesiyle sahaya çıkıyorlar. Ve de bütün takdir haklarını onlarını lehine kullanıyorlar. Siz MHK olarak bir büyük takım lehine skandal kararlarla rakibini mağdur eden hakemi 1 hafta 15 gün sonra yine bir büyük takım maçına atarsanız eyyamcı hakemlere şu mesajı verirsiniz: Doğru yoldasınız! Ben çok sevdiğim dostum Yusuf Namoğlu adına üzülüyorum. O'nun kariyerindeki bir kişi nasıl olur da bu işlere seyirce kalır inanamıyorum.



LEVENT TÜZEMEN Cüneyt Çakır başta olmak üzere ilk yarı boyunca hakemler sonuca etki edecek skandal hatalar yaptı. Bunun nedeni Süper Lig'de maç yönetecek hakem sayısının kısıtlanmasıdır. Bu hataların baş sorumlusu MHK'dir. Başkan Yusuf Namoğlu, 18 kişilik hakem kadrosuyla yönetilen İngiltere "Premier Lig" modelini örnek almasına rağmen Türkiye Süper Ligi'ni 6'sı FIFA toplam 12 hakeme mahkum etti. Bu anlayış hakemler arasındaki rekabeti çökertti. Rekabetsiz ortamda hakemler hata yapsa bile bir sonraki hafta maç alacağını biliyorlar. Ayrıca Cüneyt Çakır'ın apoleti, gücü ve hakem dünyasındaki etkinliği MHK üyelerinin çok üstünde. MHK'nin, Çakır'la olan ilişkilerinde daha uyumlu hareket etmesinde fayda olacağını düşünüyorum.



GÜRCAN BİLGİÇ MHK'nin ilk yapacağı şey istifa etmektir. Çok açık şekilde beceremediler, hakemleri formda tutamadılar ve bariz hata sayısının zirvede kalmasına neden oldular. Nasıl ki başarısız olan teknik adamın görevine son veriliyorsa, MHK'de "beceremedim" diyerek gitmeli. Gözünün önündeki yorumsuz harekete doğru kartı gösteremeyen veya faulü–penaltıyı çalamayan hakemlerin değişmesi mümkün mü? Kasımpaşa ve Başakşehir'in golleri komik şekilde iptal ediliyor. Hem zirvenin hem de dibin dengeleriyle oynanıyor. Hakemin Karabük maçında olduğu gibi göğse çarpan topa el vermesini, o anki algısı olarak açıklayabiliriz. Büyük hatadır. Ama yumruk atan oyuncuya sarı kart göstermek, eyyamcılık. Bu hakeme güvenilmez. Cüneyt Çakır dahil gönül rahatlığı ile konuşacağımız hakem kalmadı. Onlar gidemeyeceğine göre, yeni bir MHK ile kan değişikliği aramak en doğrusu…



METİN TEKİN Hakemlerin formsuz olduğu bir gerçek. Özellikle son haftalarda bu ayyuka çıktı. Bunlar fahiş hatalara dönüştü. Ne yapılmalı sorusunun cevabı hiç kolay değil. Ancak günümüzde konuşulan video hakemi sisteminin, futbolun doğasına uyacağını düşünmüyorum. Ben bu olaya biraz romantik bakıyorum. Hataları ve yanlışlarıyla bu oyun böyle oynanmalı. Bu yeni sistem futbola biraz aykırı gelir. Çözüm videolu hakem değil, daha formda hakemler…



SİNAN VARDAR Ben hakem konusundaki soruna artık tek bir çözüm olduğunu düşünüyorum: Kura ile çeksinler. MHK maçlar için belirlediği 9 ismi atsın bir torbaya, kura ile hangi maçlara verileceğini belirlesin. Çok uç bir fikir olduğunun farkındayım, ancak bunca tartışma, bunca spekülasyonu ancak bu bitirir. Bakıyorsunuz, hep aynı isimler, aynı maçlara veriliyor. Bir sürü hata, bir sürü tartışma. Ortada ciddi bir kaos var.



YARIN: TRABZONSPOR