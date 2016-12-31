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Arda, Burak ve Selçuk Pendikspor'u satın aldı

  • Giriş Tarihi: 31.12.2016 18:39
Arda, Burak ve Selçuk Pendikspor'u satın aldı
Arda, Burak ve Selçuk Pendikspor'u satın aldı

Ümit Davala, Cihan Haspolatlı, Yıldıray ve Hamit Altıntop'un Tuzlaspor'u almasından sonra Arda, Burak ve Selçuk da Pendikspor'u alıyor.

Türkiye'de daha önce görülmemiş bir kulüp yönetim modelini başlatarak Tuzlaspor'u satın alan eski futbolcular Ümit Davala, Yıldıray Baştürk, Ömer Erdoğan, Cihan Haspolatlı ve Murat Erdoğan ilham vermeye başladı.

ARDA, BURAK VE SELÇUK PENDİKSPOR'U ALIYOR

FutbolArena'nın haberine göre; Burak Yılmaz, Arda Turan, Selçuk İnan ve Serdar Özkan, Türkiye'de ortak bir kulüp satın almayı planlıyor. Düşüncelerini hayata geçirmek isteyen futbolcuların Pendikspor'u satın almayı düşündükleri kulislerde konuşuluyor.

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