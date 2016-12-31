Avantaj Kartal’da

Yapılan görüşmede, takas teklifine açık olduklarını belirten bordo-mavili yöneticiler; Olcay Şahan, Kerim Frei ve Ömer Şişmanoğlu isimlerini gündeme getirdi

Üç Büyükler, Trabzonspor ile sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmayacağını açıklayan Mehmet Ekici için kıyasıya bir rekabet içerisinde… Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından Beşiktaş da yıldız futbolcu için resmen devreye girerken, taraflar arasındaki ilk görüşmenin olumlu geçtiği belirtildi. Bordo-mavililerin, bu transferin para ya da takas yoluyla gerçekleşme seçeneklerine olumlu yaklaştığı, takas için de Olcay Şahan, Kerim Frei ve Ömer Şişmanoğlu isimlerini gündeme getirdikleri öğrenildi.



AATİF GİTMEYE SICAK BAKMIYOR



Bu gelişmenin ardından siyah-beyazlılarda gözler Şenol Güneş'e çevrildi. Beşiktaş'ın, tecrübeli hocanın değerlendirmesi sonucunda bu oyunculardan bir veya ikisini Trabzonspor'a vererek Ekici'yi kadrosuna katmayı planladığı ifade edildi. Fenerbahçe'de ise Aatif Chahechouhe'nun Menemenspor ile oynanan kupa maçının kadrosuna alınmaması, Mehmet Ekici'ye karşılık takasta kullanacağı iddialarını güçlendirdi. Ancak Aatif'ın Trabzonspor'a gitmek istememesi, sarı-lacivertlileri sıkıntıya soktu. Kulislerde ise Şenol Güneş faktörü ve Akyazı'nın açılışında Beşiktaş'ın Trabzon'a davet edilmesiyle iki kulüp arasında zirveye çıkan sıcak ilişkilerin, bu transferde siyah-beyazlıları avantajlı konuma getirdiği konuşuluyor.



İSKENDER GÜNEN:Tutmak daha akıllıca



Zaten kadro kalitesi olarak istenilen düzeyde olmayan bir Trabzonspor için Mehmet Ekici, çok önemli bir isim. Çünkü top rakip alana geçtiğinde katkı yapabilen bana göre tek futbolcu. Bir de serbest vuruşlarda becerisi herkes tarafından bilinen bir gerçek. Böyle bir oyuncuyu kadroda tutmak bana göre; çok daha akıllı bir tercih olur. Fakat eğer Mehmet Ekici, ayrılmaya karar vermişse kulislerde konuşulan alternatif isimleri görmek gerektiği düşüncesindeyim.



METİN TEKİN: Ekici'ye ihtiyaç yok



Beşiktaş'ın devre arası transferinin mantığı tabii ki aldığı oyuncuyu ikinci yarı sürdüreceği şampiyonluk yarışında kullanmak üzerine kuruluyor. Mehmet Ekici'ye baktığımız zaman, "Evet, Beşiktaş'ın böyle bir oyuncuya ihtiyacı var" diyemeyiz. Özellikle takımda Talisca'nın da iyileşmesinden sonra bu net olarak görünüyor. Bana göre; genel olarak bakacak olursak, Beşiktaş'ın transferinde Mehmet Ekici gibi bir oyuncu profiline değil de kenar ve stoper transferine ihtiyacı var.



SABAH'TAN YAKIN TAKİP

Futbolseverler, Üç Büyükler'in Mehmet Ekici'yi kadrolarına katma hamlelerini, tüm detaylarıyla SABAH Spor'dan öğrendi.



TRABZON'DAN 2.2 MİLYON EURO İSTEDİ

Mehmet Ekici ikinci yarıda Trabzon'da oynamak istemediğini bordo mavili yönetime bildirmişti. Yapılan görüşmelerde Trabzon, 1.4 milyon alan Ekici'ye 1.7 milyon Euro önermişti. Gurbetçi futbolcu ise 2.2 milyon Euro ve imza parası talep etmişti.