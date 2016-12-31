Fenerbahçe'nin ilk transferi Oleksandr Karavayev!

Fenerbahçe, devre arası transfer dönemine Zorya Luhansk'ta oynayan orta saha oyuncusu Alexander Karavayev'i transfer etti. Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi grup aşamasında rakibi olan Zorya Luhansk'ta kiralık olarak oynayan Oleksandr Karavaev sezon sonuna kadar sarı lacivertli formayı giyecek.

Transferi Shaktar Donetskli yetkililer teyid etti. Tüm hakları Shakhtar'da olan Karavayev için yazışmalar tamamlandı. Buna göre Fenerbahçe, oyuncuyu sezon sonuna kadar 100 bin Euro bedelle kiraladı. Karavaev, 6 ay için Fenerbahçe'den 500 bin Euro kazanacak.

KARAVAYEV KİMDİR?

Karavayev son iki yıldır yaptığı çıkışla dikkat çekiyor. Ukrayna Milli Takımı'na kadar yükselen 1992 doğumlu oyuncu bu sezon Ukrayna Ligi'nde 17 maçta 1424 dakika oynarken 6 gol atıp, 2 asist yaptı. Avrupa Ligi'nde ise Zorya'nın 6 maçında da forma giydi ancak gol ve asist yapamadı.

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Fenerbahçe, Hatem Ben Arfa ve Memphis Depay'ın alternatifini Ukrayna'da buldu. Avrupa Ligi'nde son 32'ye kalan, Süper Lig'de devreyi liderin 5 puan gerisinde kapatıp şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe'de yönetim, 2017'de yola sıkıntısız devam etmek için kolları sıvadı. Teknik direktör Advocaat'ın önerisiyle rota Ukrayna'ya döndü ve Oleksandr Karavayev listeye alındı. 24 yaşındaki oyuncu, Zorya formasıyla Fenerbahçe'ye karşı iki maçta 180 dakika oynamıştı.