Zorya Luhansk, orta saha oyuncusu Oleksandr Karavaev'in Fenerbahçe'ye transfer olduğunu açıkladı. Sarı lacivertli takım böyle ilk transferini de yapmış oldu. Peki Fenerbahçe'nin yeni transferi Oleksandr Karavaev kimdir? İşte detaylar...

Zorya Luhansk yaptığı açıklamada Oleksandr Karavaev'in sarı lacivertli takıma transfer olduğunu açıkladı. Bu haberin ardından Fenerbahçeli taraftarlar ''Oleksandr Karavaev kimdir?'' sorusunu sormaya başladı. Fenerbahçe'nin yeni transferi Oleksandr Karavaev kimdir? İşte detaylar...



FENERBAHÇE'NİN İLK TRANSFERİ KARAVAEV OLDU



Ukrayna ekibi Zorya Luhansk, resmi internet sitesinden 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Oleksandr Karavaev'in Fenerbahçe'ye transfer olduğunu açıkladı.

Shakthar Donetsk'in oyuncusu olan Karavaev Zorya'da kiralık olarak forma giyiyordu. Zorya'nın yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin her iki takımla da anlaşarak transferi bitirdiği belirtildi. Eski kulübü Karavaev'e başarılar diledi.

OLEKSANDR KARAVAYEV KİMDİR?

Doğum tarihi/Yaş: 2 Haz 1992 (24)

Doğduğu il: Kherson

Uyruğu: Ukrayna

Boyu: 1,73 m

Mevki: Orta saha - Orta saha sağ

Güncel piyasa değeri: 2.5 milyon Euro