Faty'den Reina'daki saldırıya sert tepki!

Ligimizde Bursaspor forması giyen Ricardo Faty, Reina'daki terör saldırısına büyük tepki gösterdi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor'un kadrosudna bulunan Senegalli futbolcu Ricardo Faty, Ortaköy'de yaşanan terör saldırısını sosyal ağlarda yer alan hesabından kınayan bir mesaj yayınladı.

Başarılı futbolcu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Delirmişliğinizi meşrulaştırmak için bir gece klübünü vuruyorsunuz. Kimsiniz ki insanların hayatını almaya kalkışıyorsunuz? Kimsiniz ki kimin yaşama hakkı olduğuna karar verebiliyorsunuz, yaşam tarzları ne olursa olsun? Kendini hakimlerin en büyüğü olan Allah'ın yerine koymak günahların en büyüğüdür. Ve siz hiçbir merhameti hak etmeyeceksiniz. Reina'daki ve dünyanın her yerindeki tüm masum kurbanlara rahmet dilerim."