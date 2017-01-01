Fenerbahçe'den Mehmet Topal ve Reina açıklaması!

Reina'da yaşanan terör saldırısı sonrası sosyal ağlarda Mehmet Topal'ın da Ortaköy'de olduğu yönünde iddialar dolaşmıştı. Fenerbahçe'den bu konuda bir açıklama geldi.

İstanbul Ortaköy'de yaşanan ve yılbaşını kana bulayan saldırıda Fenerbahçe'li futbolcu Mehmet Topal'ın aynı mekanda olduğu haberleri üzerine açıklama yapıldı.

SPOR CAMİASINDAN TERÖR SALDIRISINA TEPKİ

ORTAKÖY'DE DEĞİL, YURT DIŞINDA

Ortaköy'de yaşanan hain terör saldırısında Fenerbahçe'li futbolcu Mehmet Topal'ın, saldırıya uğrayan mekanda bulunduğu haberleri üzerine kulüpten açıklama yapıldı. Basın mensuplarına gönderilen açıklamada Mehmet Topal'ın Ortaköy'de değil, tatil için yurt dışında olduğu bilgisi verildi.

SALDIRIDAN KURTULAN FUTBOLCU YAŞANANLARI ANLATTI