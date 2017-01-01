Fernandao’ya alkış

Mehmet Topal; Chapecoense takımının uçağının düşmesi sonrası Brezilyalı futbolcunun, tüm takımın ekipmanlarını açık arttırmayla satıp parayı yardım için gönderdiğini açıkladı

Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topal, kulüp dergisinin ocak ayı sayısında yer alan röportajında, Fernandao'ya övgü yağdırdı. 2016 yılında unutamadığı anlardan birinin Chapecoense futbol takımının yaşadığı uçak kazası olduğunu ifade eden Topal, "Fernandao'nun onlara güzel bir desteği oldu. Takım halinde bütün futbolcuların şortlarını, formalarını, kramponlarını açık arttırmayla satıp, gelirin oraya aktarılmasına aracı oldu. Bu, benim açımdan önemli ve güzel bir jestti" diye konuştu.