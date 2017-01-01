X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Kuyt'tan Elia'ya Fenerbahçe tavsiyesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Kuyt'tan 'ya tavsiyesi

TAKVİM
  • Giriş Tarihi: 1.1.2017 10:46 Güncelleme Tarihi: 1.1.2017 10:50
Kuyt'tan Elia'ya Fenerbahçe tavsiyesi
Kuyt'tan Elia'ya Fenerbahçe tavsiyesi

'nin transfer listesinde yer alan 'ya , "Hayatımın en güzel günlerini Fenerbahçe’de geçirdim. İyi niyetliysen ve mücadele edersen seni el üstünde taşırlar" dedi.

'nin ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği isimlerden birisi olan 'un Hollandalı yıldızı Eljero , Fenerbahçe hakkında ilk bilgileri takım arkadaşı 'tan aldı.

SEN DE ŞAŞIRACAKSIN

Elia'ya Fenerbahçe hakkında övgü dolu sözler sarfeden Kuyt, "Hayatımın en güzel günlerini Fenerbahçe'de geçirdim. İyi niyetliysen ve mücadele edersen seni el üstünde taşırlar. Senin için büyük bir şans olabilir. Avrupa'nın her yerinde taraftarı olduğunu gördüğünde sen de şaşıracaksın" dedi.

GÖRÜŞME YAPILACAK

Fenerbahçe yönetiminin de Feyenoord ile yılbaşından sonra masaya oturacağı anlaşma sağlanırsa Elia'nın hazırlık kampına katılacağı ifade edildi.

BENZER HABERLER

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.