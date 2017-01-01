Nihat Kahveci patladı: "Hepinizin kökü kazınacak"

Reina'da yaşanan terör saldırısının ardından spor dünyasından tepkiler sürüyor. Bu tepkilerden bir tanesi de eski futbolcu Nihat Kahveci'ye ait...

Milli Takım ve Beşiktaş'ın eski futbolcularından Nihat Kahveci, Reina'da yaşanan terör saldırısının ardından Instagram hesabından sert bir mesaj yayınladı.

Terörü lanetleyen Nihat Kahveci şu cümleleri kullandı:

"2017'ye iyi başlamadık ama bu uzun yolda şunu bilin ki hepinizin kökü kazınacak. Ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim. Ne yaparsanız yapın bölemeyeceksiniz bizi"

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