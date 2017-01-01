Pendikspor satılacak mı? O iddialara cevap var!

Pendikspor'dan kulübün satılması haberlerine ilişkin açıklama geldi.

Pendikspor Başkanı Şerafettin Taştan, kulübün satılması ile ilgili çıkan haberlere ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, "Pendikspor Pendiklilerin olarak kalacaktır" dedi.

Pendikspor Kulübü Başkanı Şerafettin Taştan imzalı yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Son günlerde yazılı ve görsel medyada Pendikspor Kulübü'nün satılması ile alakalı haberler yayınlanmakta. Konunun önemine binaen, kulübümüz tarafından kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı duyulmuştur. Pendiksporumuz A takımı, altyapısı, teknik kadrosu, güçlü seyircisi ve yaklaşık 800 sporcusu ile 67 yıllık köklü bir tarihi Pendiklilerin desteği ile oluşturmuş bir takımdır. Modern tesisleri ile sporcularına güvenli bir ortam sunan kulübümüz, 2. ve 3. liglerdeki 91 takım içinden U16 ve U19 milli takımlarımıza futbolcu gönderen büyük ve köklü bir ailedir. 2016 yılı içerisinde bünyesine kattığı Pendik Ampute Futbol Takımı ile Ampute Futbol Süper Ligi'nde liderlik yarışı veren, ismini 700 bin nüfuslu şehrimizden alan Pendiksporumuz, Pendiklilerindir ve Pendiklilerin olarak kalacaktır."

ARDA, BURAK VE SELÇUK PENDİKSPOR'U SATIN ALDI