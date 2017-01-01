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Reina'daki saldırıdan kurtulan futbolcu yaşananları anlattı

  • Giriş Tarihi: 1.1.2017 11:00 Güncelleme Tarihi: 1.1.2017 11:04
Reina'daki saldırıdan kurtulan futbolcu yaşananları anlattı
Reina'daki saldırıdan kurtulan futbolcu yaşananları anlattı

Reina'ya yapılan terör saldırısı sırasında orada bulunan futbolcu Sefa Boydaş yaşananları basına anlattı.

İstanbul'da yeni yıl kutlamalarının yapıldığı sırada saldırı düzenlenen gece kulübü Reina'da bulunan Sefa Boydaş, olayın kulübün en kalabalık olduğu saatlerde gerçekleştiğini söyledi.

'KIZ ARKADAŞIMI SIRTIMA ALIP KOŞTUM'

BBC Türkçe'ye konuşan futbolcu Boydaş saldırı anında yaşadıklarını "İnsanlar sağa sola kaçışıyordu. Vurulanları, bayılanlar oldu. Kız arkadaşım da bayıldı. Sırtıma alıp koştum. Saat itibariyle en kalabalık saatlerdi. İçerisi bayağı kalabalıktı" diye anlattı.

'POLİS ÇOK HIZLI GELDİ, KONTROLÜ ALDI'

Boydaş ayrıca "Oradan hemen çıkamadık, kimse çıkamadı. Polisler çok hızlı geldi ve herkesi kontrol altına aldı." dedi.

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