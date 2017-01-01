Süper lig’in anatomisi

Başakşehir’in liderliği ile tamamlanan devrede, Beşiktaş topa en çok sahip olan takım unvanını aldı. Galatasaray hücum, Fenerbahçe defansta etkili. Avcı’nın öğrencileri ise gol pozisyonunu değerlendirmede en iyi takım...

ORGANİZE ASLAN

Geride kalan haftalarda en çok gol atan takım Fenerbahçe (34) olurken, sarı-lacivertlileri Başakşehir (31) ve Galatasaray (30) takip etti. Ekiplerin golleri hazırlama süreçleri incelendiğinde ise Galatasaray'ın en organize ekip olduğu ortaya çıkmakta. Sarı-kırmızılılar, bir golü öncesi ortalama 26.8 saniye topla oynarken, bu değerle zirvede yer aldı. Beşiktaş bir gol için ortalama 16.7 saniye, Fenerbahçe ise 16.6 saniye topla oynuyor.



TOPUN SAHİBİ KARA KARTAL

Süper Lig ekiplerinin mücadelelerinde topa sahip olma değerleri incelendiğinde Beşiktaş maç başına 33 dakika 37 saniye (Yüzde 61'lik topa sahip olma) ortalamasıyla ligin zirvesinde yer aldı. Siyah-beyazlıları 33 dakika 10 saniye ve yüzde 60'la Galatasaray takip ederken, Fenerbahçe ise 26 dakika 27 saniye ve yüzde 52 topla oynama ile listede üçüncü sırada yer aldı.



HÜNERLİ ÇİLİNGİRLER SNEİJDER VE BRUMA

Sahaya çıkan oyuncuların gole yönelik attıkları paslar incelendiğinde Galatasaraylı Wesley Sneijder ve Bruma başı çekti. 16 haftada 63 kilit pas atan Sneijder bunların 31'inde başarı sağlarken, Bruma ise 57 kilit pas attı ve bunların 32'sinde başarı sağlayarak ligin bu alanda zirvesine yerleşti. Öte yandan Bruma, ligin yerden en fazla ikili mücadele kazanan ismi olurken (173), aynı zamanda dripling performansında da (118) ligin zirvesini bırakmadı.



ZİRVEDEKİ BAŞAKŞEHİR YAKALADIĞINDA ATIYOR

ABDULLAH Avcı yönetiminde büyük bir başarı hikayesi yazan lider Başakşehir 31 golle, Fenerbahçe'nin (34) ardından ligin en çok gol atanı takımı. Namağlup olan İstanbul ekibi girdiği 93 gol pozisyonunda 31 gol çıkarırken, gol pozisyonlarını gole çevirme yüzdesinde ligin en iyi ikinci ekibi. (yüzde 33). Öte yandan Başakşehir, rakiplerine de 68 gol pozisyonu verdi ve bunların 11'i yani yüzde 16'sı ağlarla buluştu. Turuncu-lacivertliler bu yüzde ile de ligin en iyisi durumunda.



PASIN KRALI YİNE ATİBA

TAKIMLARDA forma giyen oyuncuların pas karneleri incelendiğinde geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi yine Atiba başı çekti. Beşiktaşlı oyuncu, yaptığı 1088 pasın 1044'ünde (yüzde 96 başarı) başarı sağlarken, pas başarı yüzdesinde ligin en iyisiydi. Kanadalı yıldız, başarılı pas sayısında da geçilmedi.



TRABZONSPOR'UN DERDİ FORVETLERİ

Forma şansı bulan beş forveti sadece bir gol atan ve ligin en çok gol atanları listesinde ancak 17. sırada yer alan Trabzonspor, buna rağmen hücum sayısında ligin ikinci sırasında yer almayı başardı. Maç başına 103 hücuma kalkan bordo-mavililer, 12 gol çıkarabilirken, listenin başında 104 hücum değeri ile Gençlerbirliği geliyor.



PAROLA: KISA VE ÇOK PAS

Ligin maç başına en fazla pas ve isabetli pas yapan takımları olan Galatasaray (611/529) ile Beşiktaş (605/523), aynı zamanda pas boyu en kısa takımlar durumunda. Galatasaray'ın paslarının ortalama boyu 17.1 metre olurken, Beşiktaş ise 17.9 metre oldu. Aynı zamanda bu iki ekip, yüzde 87'lik pas başarı yüzdeleri ve yüzde 86'lık performansları ile de Spor Toto Süper Lig'in en iyileri.



GALATASARAY HÜCUMDA F.BAHÇE DEFANSTA GÜÇLÜ

Ekiplerin kazandıkları ikili mücadeleleri bölgelere göre incelediğimizde ise ortaya ilginç bir tablo çıkışyor. Fenerbahçe defansta girdiği maç başına 84 ikili mücadelenin yüzde 60'ını kazanarak ligin lideri olurken, Galatasaray ise hücumda girdiği 81 ikili mücadelenin yüzde 48'ini kazandı ve bu alanda başı çekti.



FIRTINA HAVADA ZİRVEDE, KARADA DİPTE

Topladığı 18 puanla ligde 13. sırada yer alan Trabzonspor, ligin hava hakimiyeti en yüksek ekibi oldu. Bordomavililer, girdiği maç başına 58 hava topu mücadelesinin yüzde 56'sını kazanırken, yerden girdiği ikili mücadelelerde ise bu tablo tersine döndü. Trabzonspor yerden girdiği 134 ikili mücadelenin yüzde 48'ini kazanırken, bu alanda en kötü takım oldu.



ASLAN RAKİP KALELERE ŞUT YAĞDIRIYOR

Takımların maç başına attıkları şut ve isabetli şut değerlerinde Galatasaray ön plana çıktı. Sarı-kırmızılılar 14.6 şut ve 6.4 isabetli şut ile bu alanlarda zirvede yer alırken, Beşiktaş 13.6 şut ve 5.5 isabetli şut ile ikinci sırada. Ligin 12 gol ile en az gol atan 2.takımı olan Trabzon ise 13.6 şut ve 4.6 isabetli şut ile 3. durumda. Fenerbahçe ise 10.4 şut ve 4.4 isabetli şutla ancak 13. sırada kendine yer bulabildi.



ORTA DEYİNCE AKLA QUARESMA GELİR

Beşiktaş ile 5 asisti bulunan ve ikinci baharını yaşayan Ricardo Quaresma, ligin geride kalan sürecinde ceza alanına en fazla orta gönderen isim oldu. Portekizli toplamda 86 orta yaptı. Bu ortalarında 17 isabet sağlayan Quaresma, isabet değerinde de Adanaspor'dan Digao (20) sonrası ikinci sırada.



ALİ PALABIYIK 'KIRMIZI KARTI' SEVİYOR

Ligde geride kalan haftalarda en fazla maça hakem Ali Palabıyık ve Hüseyin Göçek çıkarken, bu ikili 12 karşılaşmada düdük çaldı. 20 farklı hakemin sahaya çıktığı ligin en fazla kart göstereni ise Ali Palabıyık oldu. Çıktığı 12 maçta 10 kırmızı kart, 68 sarı kart çıkaran Ali Palabıyık'ın aksine yine 12 maça çıkan Hüseyin Göçek sadece 1 kırmızı kart, 41 sarı kart gösterdi.