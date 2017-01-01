Yenilmezler

2016’yı tek yenilgiyle kapatan Medipol Başakşehir, 5 büyük lig ve Süper Lig’de Real Madrid ile beraber en az mağlubiyet gören takım durumunda

2016 yılında gösterdikleri performansla taraflı-tarafsız herkesin takdirini toplayan Medipol Başakşehir, Süper Lig'in ilk devresini lider bitirmenin yanı sıra büyük bir başarıya da imza attı. Geride kalan yıl boyunca sadece 1 kez mağlup olan turuncu-lacivertli ekip, Avrupa'da bu süreçte 'liginde en az yenilgi gören' iki takımdan biri oldu. İstanbul temsilcisi, bu yıl çıktıkları 33 maçta tek yenilgilerini, 12 Mart'ta evinde oynadıkları Osmanlıspor (2-3) karşısında alırken, majör ligler ve Süper Lig'de bulunan 116 takım arasında İspanya devi Real Madrid ile beraber en iyi takım konumunda. Bu iki ekibi, Bundesliga'dan Bayern Münih 2 yenilgi ile takip etti. Süper Lig ekiplerinin 2016 yılında aldıkları yenilgi sayıları ise Beşiktaş, Osmanlıspor ve Konyaspor 4, Fenerbahçe 6, Bursaspor, Galatasaray ve Gençlerbirliği'nin ise 9 oldu.

EGEMEN KORKMAZ İLE GÖRÜŞÜYORUZ

Gençlerbirliği'nden İrfan Can Kahveci'yi transfer eden Medipol Başakşehir, bir dönem Bursaspor, Trabzonspor, Beşiktaş ve F.Bahçe formalarını da giyen, Will 1900 takımı ile sözleşmesini fesheden Egemen Korkmaz ile görüştüklerini duyurdu. Konuyla ilgili Başakşehir Asbaşkanı Mustafa Saral, "Egemen gündemimizde olan bir oyuncu. Ancak henüz anlaşma söz konusu değil" açıklamasını yaptı.