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Advocaat'tan Aziz Yıldırım'a: "Onları takımda istemiyorum"

  • Giriş Tarihi: 2.1.2017 09:44 Güncelleme Tarihi: 2.1.2017 09:51
Advocaat'tan Aziz Yıldırım'a: "Onları takımda istemiyorum"
Advocaat'tan Aziz Yıldırım'a: Onları takımda istemiyorum

Ligin ilk yarısı öncesinde üst sıralarla farkı eriten Fenerbahçe'de hedef, ara dönemde yapacağı transferlerle hem Süper Lig'de şampiyonluğu yakalamak hem de Avrupa Ligi'nde sonuna kadar yol almak. Bu noktada da teknik direktör Dick Advocaat'ın tercihleri belirleyici rol oynuyor ve Başkan Aziz Yıldırım, hocasına inanılmaz güveniyor. İkilinin yılbaşı öncesinde yaptığı kritik transfer zirvesinin detayları belli oldu.

Bu görüşmede Hollandalı hocanın hem gündemdeki isimler için fikrini söylediği, hem de başka tavsiyelerde bulunduğu öğrenildi.

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