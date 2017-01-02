Advocaat'tan Aziz Yıldırım'a: "Onları takımda istemiyorum"

Ligin ilk yarısı öncesinde üst sıralarla farkı eriten Fenerbahçe'de hedef, ara dönemde yapacağı transferlerle hem Süper Lig'de şampiyonluğu yakalamak hem de Avrupa Ligi'nde sonuna kadar yol almak. Bu noktada da teknik direktör Dick Advocaat'ın tercihleri belirleyici rol oynuyor ve Başkan Aziz Yıldırım, hocasına inanılmaz güveniyor. İkilinin yılbaşı öncesinde yaptığı kritik transfer zirvesinin detayları belli oldu.



Bu görüşmede Hollandalı hocanın hem gündemdeki isimler için fikrini söylediği, hem de başka tavsiyelerde bulunduğu öğrenildi.